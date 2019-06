Migranti: Un copil moare in fiecare zi in calatoria spre o viata mai sigura (UNHCR)

Ziare.

Potrivit agentiei ONU,, de cand UNHCR a inceput, in 2014, sa stranga date despre decesele si disparitiile migrantilor, transmite Reuters."Copii mor in toate regiunile lumii. Acei copii nu inteleg ce se intampla si se confrunta cu riscuri teribile", a subliniat Frank Laczko, seful centrului de analiza a datelor din cadrul Organizatiei Internationale pentru Migratii (OIM).Fotografia tulburatoare a lui Oscar Alberto Martinez, 25 de ani, si a fetitei sau in varsta de 2 ani, Angie Valeria, a adus in atentie soarta celor 70 milioane de persoane dislocate la nivel mondial, majoritatea copii, potrivit cifrelor Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR).Cei doi calatorisera din El Salvador spre Mexic si si-au gasit sfarsitul in timp ce traversau Rio Grande pentru a cere azil in Statele Unite.In 2018, patrula americana de frontiera a raportat 283 de victime din randul migrantilor, dar activistii spun ca numarul este mult mai mare, pentru caUNHCR a comparat aceasta imagine cu fotografia iconica a refugiatului sirian in varsta de 3 ani, Alan Kurdi, al carui trup neinsufletit a fost adus de valuri pe o plaja din Mediterana in 2015.Copilul a facut parte din valul de refugiati sirieni care a provocat panica in Europa , determinand Turcia sa inchida practic ruta de migratie la cererea Uniunii Europene.De atunci, numarul traversarilor Mediteranei a scazut, contribuind la o reducere a bilantului global al migrantilor decedati, de la 6.280 in 2017 la 4.734 in 2018, potrivit OIM."Cea mai socanta imagine care a captat atentia lumii a fost moartea lui Alan Kurdi. Am crezut atunci ca lumea se va trezi si vor fi luate masuri serioase", a indicat Laczko."Dar am vazut relativ putine masuri luate dintr-o perspectiva umanitara pentru a ajuta familiile afectate de aceste tragedii. Este evident ca statele dau prioritate apararii granitelor lor", a regretat el.Multe tari au ridicat bariere pentru a-i descuraja pe migranti, iar UE si SUA au facut presiuni asupra vecinilor lor pentru a reduce numarul celor care incearca sa ajunga in aceste state.