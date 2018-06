Pentagonul pune la dispozitie doua baze militare pentru cazarea migrantilor

Ziare.

Jim Mattis nu a mentionat care sunt bazele militare care vor fi folosite pentru cazarea temporara a migrantilor sau daca acestea vor gazdui doar copii, potrivit BBC.Decizia vine la o saptamana de la anuntul facut de Pentagon ca va pune la dispozitia migrantilor 20.000 de locuri de cazare in baze militare Seful Pentagonului a declarat intr-un interviu ca adapostirea migrantilor in baze militare este un lucru bun, care a mai fost facut in trecut pentru refugiati sau americani in cautare de adapost.Acesta a adaugat ca Pentagonul inca stabileste detaliile, cum ar fi care ar trebui sa fie capacitatea celor doua baze militare si ce alte anexe si utilitati ar trebui sa construiasca.Oficialii Departamentului ONU pentru Sanatate au vizitat saptamana trecuta trei baze militare din Texas pentru a examina conditiile si a stabili daca acestea ar putea fi folosite pentru a adaposti copiii migrantilor.Intre timp, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, sustine ca cel mai bun mod de gestionare a problemei este ca imigrantii sa fie deportati fara un proces judiciar."Imigrantii trebuie pur si simplu opriti la granita si informati ca nu pot intra in mod ilegal in Statele Unite", a adaugat acesta.