SUA schimba o regula veche de 22 de ani: Copiii imigrantilor vor fi tinuti inchisi pe termen nelimitat

Departamentul pentru Securitate Interna a informat ca va pune capat unei decizii judiciare din 1997 (asa-numitul Acord Flores), ce impune autoritatilor federale sa nu tina in detentie minori mai mult de 20 de zile.Noua reglementare, care va intra in vigoare in 60 de zile, nu va mai limita perioada de timp petrecuta de copii sau de familiile lor in centre de retentie, transmit dpa si AFP.Ministrul interimar pentru securitate interna, Kevin McAleenan, a declarat ca noua prevedere este menita sa reduca numarul de familii care incearca sa intre in SUA pe la granita cu Mexicul."Prin inchiderea acestei brese in (Acordul) Flores, noua regula va restabili integritatea sistemului nostru de imigratie si va elimina factorul major de atractie care alimenteaza criza", a afirmat McAleenan intr-o conferinta de presa.Decizia anuntata miercuri survine in contextul in care politica administratiei SUA de a separa adultii de copiii lor a provocat un val de revolta anul trecut.