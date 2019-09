SUA: Un judecator a blocat o lege care permitea expulzarea rapida a imigrantilor

Ziare.

com

Decizia judecatorului va interzice Departamentului de Securitate Interna (Homeland Security) sa aplice aceasta masura intrata in vigoare la sfarsitul lunii iulie si prelungeste de la 14 zile la 2 ani perioada sejurului ilegal in care un imigrant fara documente poate fi expulzat fara a fi nevoit sa se prezinte in fata unui judecator pentru imigratie, transmite AFP.Sunt extinse, de asemenea, expulzarile pe teritoriul intregii tari, acestea fiind inainte limitate la o zona de 100 de mile (161 km) de frontiera.Mai multe organizatii de aparare a migrantilor au facut recurs, apreciind ca masura incalca cu precadere al 5-lea amendament al Constitutiei, care protejeaza drepturile juridice.In decizia anuntata vineri seara, judecatorul federal Ketanji Brown Jackson din Washington a denuntat o masura "arbitrara", care ar supune migrantii "unui prejudiciu ireparabil"."Administratia Trump dorea sa expulzeze cat mai multi cetateni cu putinta utilizand o procedura avand lipsuri serioase si care face ca strainii, inclusiv solicitantii de azil, sa constituie obiectul unei expulzari nedrepte", a comentat Trina Realmuto, avocat al uneia din organizatiile care au depus plangere, American Immigration Council (AIC).Conform acestei organizatii, unii imigranti ilegali, care ar putea fi eligibili pentru o scutire de la expulzare din cauza riscurilor la adresa securitatii personale in tarile de provenienta, ar fi lipsiti de dreptul de a-si pleda cauza in instanta.Departamentul Justitiei a denuntat un "abuz de autoritate" din partea magistratului, precum si o decizie "in conflict direct" cu autoritatea conferita de Congres Departamentului de Securitate Interna de a actiona cu rapiditate pentru expulzarea din tara a strainilor care nu au dreptul sa locuiasca pe teritoriul SUA.SUA se confrunta de mai bine de un an cu o criza a migrantilor la frontiera sa sudica. Mai multe zeci de mii de persoane provenind din America Centrala trec ilegal granita in fiecare luna.Vineri, alt judecator federal din statul California a blocat o incercare a Executivului de a reveni asupra unui acord care il impiedica sa retina pe termen nedefinit copiii care locuiesc ilegal pe teritoriul american.