SUA vor sa colecteze ADN-ul migrantilor intrati ilegal in tara

Ziare.

com

Departamentul pentru Securitate Interna (DHS) elaboreaza in prezent un program care va permite primirea de informatii genetice de la imigrantii respectivi si inregistrarea lor intr-o baza de date a FBI, numita CODIS, ce contine milioane de profiluri ale persoanelor arestate sau condamnate in SUA, transmite AFP.Aceste informatii ar putea sa fie utilizate si de alte agentii de mentinere a ordinii din SUA."Acest lucru va permite sa ne imbunatatim capacitatea de a identifica o persoana intrata ilegal in tara si va ajuta si alte organisme", a declarat un reprezentant al DHS.Colectarea si stocarea datelor ADN ale persoanelor detinute, dar nu condamnate au atras critici din partea asociatiilor pentru apararea drepturilor civile.Conform autoritatilor americane, prelevarea de esantioane de ADN a fost ceruta prin reglementarile Departamentului de Justitie in 2006 si 2010 in cazul persoanelor arestate si condamnate, dar nu a fost niciodata pusa in aplicare.In anul fiscal 2018, peste 396.000 de persoane au fost retinute la frontiera dintre SUA si Mexic, marea majoritate dintre ele venind din Salvador, Honduras si Guatemala.