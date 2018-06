Trump face un pas inapoi si nu mai desparte copiii de parintii intrati ilegal in SUA. Masura este temporara

Ziare.

Comisarul pentru vami si protectia frontierelor, Kevin McAleenan, a explicat, luni, in fata jurnalistilor, ca s-a incetat trimiterea in justitie a migrantilor veniti impreuna cu copiii lor, agentia sa nedispunand de locuri de plasare pentru toate aceste familii, transmit AFP si dpa.Presedintele Donald Trump a cedat, miercuri, presiunilor si a semnat un ordin executiv ca familiile de migranti sa ramana impreuna dupa ce trec frontiera, dupa ce informatii despre separarea lor au provocat un val de critici si de revolta.Anuntata in aprilie, politica de "toleranta zero" implica, care erau imediat deferiti justitiei pentru trecere ilegala a frontierei.Potrivit New York Times, McAleenan a afirmat ca agentia sa si Departamentul de Justitie urmeaza sa se puna de acord asupra unei politici conform careia "adultii care isi aduc copiii peste frontiera - incalcand legile noastre si riscandu-si vietile la granita - ar putea fi inculpati fara o separare indelungata de copiii lor".Agentii de control al frontierelor vor continua sa ii trimita in instanta pe adultii care trec ilegal granita neinsotiti de copii. Autoritatile ii vor separa pe copii de parintii lor, daca minorul se afla in pericol sau daca adultul are cazier judiciar, a precizat McAleenan.El a mentionat ca se lucreaza la un plan care sa permita reluarea procedurilor penale impotriva migrantilor care trec granita insotiti de copii.La randul sau, purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders, a insistat ca politica de "toleranta zero" ramane in vigoare, cel putin in mod oficial. "Nu schimbam politica, pur si simplu ne lipsesc resursele", a afirmat ea.