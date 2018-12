Un al doilea copil imigrant a murit in arestul americanilor chiar de Craciun

Ziare.

Baiatul a murit imediat dupa miezul noptii de luni spre marti, adica fix in ziua de Craciun, a precizat Serviciul american al Vamilor si Protectiei Frontierelor (Customs and Border Protection, CBP), relateaza Associated Press.Potrivit CBP, baiatul prezenta "semne de boala potentiala" luni si a fost condus impreuna cu tatal sau la un spital la Alamogordo, in statul New Mexico.La spital, copilul a fost diagnosticat cu raceala si febra, potrivit CBP, care precizeaza ca a primit medicamente si a fost externat luni dupa-amiaza.Baiatul s-a intors la spital luni seara, simtindu-se rau si vomitand. Ulterior, copilul a murit.Un purtator de cuvant al CBP a refuzat marti sa ofere detalii, anuntand ca acestea vor fi comunicate ulterior. O fata guatemaleza in varsta de 7 ani a murit luna aceasta , dupa ce a fost retinuta de agenti de frontiera.