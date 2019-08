Un pusti admis la Harvard nu a fost lasat sa intre in SUA dintr-un motiv incredibil

Ziare.

Ismail Ajjaoui, care traieste in Liban, a declarat pentru ziarul studentesc The Harvard Crimson ca la sosirea sa pe aeroportul din Boston, vineri, politia l-a interogat timp de 8 ore, chestionandu-l in special in privinta religiei sale, informeaza AFP.Dupa ce i-au cautat in telefon si in laptop timp de 5 ore, o politista a inceput sa tipe la el. "Mi-a spus ca a gasit persoane in lista mea de prieteni care postau opinii politice contrare SUA", a spus tanarul.Studentul palestinian in varsta de 17 ani a sustinut ca nu si-a exprimat niciodata propriile pareri politice pe retelele de socializare. In pofida acestui lucru, viza i-a fost retrasa si el a fost trimis inapoi, a precizat Ismail Ajjaoui.Politia de frontiera americana a confirmat ca i-a fost refuzata intrarea pe teritoriul SUA lui Ismai Ajjaoui, dar a adaugat ca nu poate comunica motivul exact ca urmare a necesitatii respectarii confidentialitatii unui dosar individual.Admisia acestei persoane pe teritoriul american a fost respinsa pe baza informatiilor descoperite in timpul perchezitiei, a declarat un purtator de cuvant al agentiei federale, Michael McCarthy."Legea americana nu autorizeaza refuzarea vizei doar pe baza declaratiilor politice sau a opiniilor", a evidentiat un oficial din cadrul Departamentului de Stat.Adolescentul a mai declarat ca spera intr-o solutie inaintea inceperii anului universitar, saptamana viitoare.Presedintele Donald Trump a facut o prioritate din tratarea cu fermitate a imigratiei, iar administratia sa a decis sa supravegheze utilizarea retelelor sociale de catre toate persoanele care doresc sa intre in SUA, inclusiv a persoanelor care au primit viza.Aceasta masura este denuntata de aparatorii drepturilor fundamentale, care invoca libertatea de exprimare inscrisa in primul amendament al Constitutiei americane.