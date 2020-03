De ce e liniste la granita turco-bulgara

Prietenia Borisov - Erdogan

Granicerii bulgari au reputatie proasta

Borisov ca mediator intre UE si Turcia?

Ziare.

com

In octombrie, in timpul unei intalniri cu oaspeti din Germania, premierul bulgar Boiko Borisov (foto) preia un apel si activeaza difuzorul telefonului, astfel incat toata lumea sa-l poata auzi pe seful de tura al Politiei de Frontiera spunand: "Domnule Borisov, la granita cu Turcia este liniste"."In fiecare zi la ora 9 primesc un raport de la granita", le explica Borisov oaspetilor sai. "Trebuie sa protejez frontiera UE, exista milioane de migranti care vor sa ajunga in Europa", adauga el, amintind de relatiile sale vechi si dificile cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.In aceasta poveste, Borisov joaca rolul vecinului bun, singurul sef al unui guvern din UE care se intelege in oarecare masura cu Erdogan si poate sa tina in viata acordul UE-Turcia, menit sa-i stopeze pe migranti in drumul lor spre Europa.Cinci luni mai tarziu, intelegerea este in pragul esecului. Mii de refugiati incearca sa ajunga in Grecia din Turcia. Insa la granita turco-bulgara situatia este calma. De ce? Chestiunea este complexa. Cu siguranta, prietenia barbateasca dintre Borisov si Erdogan joaca un rol important. Cei doi se cunosc inca de pe vremea cand Erdogan era primar al Istanbulului si Borisov edilul Sofiei."Pe atunci Tayyip era un tip bun, am jucat chiar si fotbal impreuna". Micile detalii conteaza: mentalitatea similara, limbajul corporal, imaginea liderului atotputernic.Pentru Borisov, relatiile cu marele vecin din sud sunt o prioritate personala. Pentru a-l multumi pe Erdogan, bulgarul este intotdeauna dispus sa-i livreze acestuia, in liniste, adversarii regimului de la Ankara.Ca acest lucru este contrar dreptului international joaca un rol secundar pentru el. Ceea ce conteaza este ca Turcia sa nu deschida portile, cum explica adesea premierul de la Sofia. Aceasta tactica pare sa aiba succes: presa bulgara relateaza ca autoritatile turce au trimis intentionat refugiatii in Grecia (si nu in Bulgaria).Presa de la Sofia mai ofera o explicatie pentru calmul de la frontiera turco-bulgara. Bulgaria are o reputatie foarte proasta ca tara de tranzit in randul migrantilor. Exista multe rapoarte despre modul in care migrantii ilegali, care incearca sa treaca frontiera, sunt maltratati si batuti de politisti, cum sunt jefuiti si hartuiti sau arestati si torturati de catre autointitulatele patrule civice.Acum cateva zile, intr-un interviu pentru postul de televiziune "bTV", Mohamed din Afganistan a povestit: "Multi prieteni de-ai mei, care au plecat in Europa, ne-au avertizat sa nu trecem prin Bulgaria, unde exista oameni cruzi! Politia bate, iar pedepsele sunt foarte mari!".Majoritatea populatiei bulgare are o atitudine negativa fata de migrantii musulmani (inclusiv din motive istorice). In spatiul public se fac declaratii pur rasiste si se discuta despre teorii ale conspiratiei, conform carora depopularea dramatica a Bulgariei, o tara ortodoxa crestina, lasa mult loc pentru imigratia in masa a musulmanilor.O "convertire controlata de George Soros" este permanent prezentata ca un mare pericol. Si, din acest motiv, migrantii din Bulgaria sunt mai mult decat nedoriti.Bulgaria este doar o tara de tranzit pentru refugiati. Pentru ca nu face parte din Schengen, ci este doar membra a UE, Bulgaria pare sa fie mai putin atractiva pentru migranti decat Grecia. Si faptul ca ruta prin Bulgaria este mai lunga joaca un rol important. In prezent, centrele pentru refugiati sunt pe jumatate goale si exista informatii ca migrantii sunt introdusi in Serbia. Autoritatile sunt chiar mandre ca gestionarea migrantilor este atat de "eficienta".Lucrurile trebuie sa ramana neschimbate - acesta este mesajul pe care premierul bulgar Boiko Borisov l-a transmis concetatenilor sai cu ocazia intalnirii pe care a avut-o, luni seara, cu Recep Tayyip Erdogan.Insa prim-ministrul bulgar are si alte ambitii. Ca mediator si arbitru intre UE si Ankara, el spera sa obtina unele beneficii. De altfel, in timpul intalnirii din luna octombrie cu oaspetii din Germania, oficialul bulgar a afirmat: "Protejez granitele noastre, astfel incat Bulgaria sa fie inclusa in Schengen si in zona euro".Borisov este primul sef de guvern al unui stat UE, care s-a intalnit cu Erdogan dupa izbucnirea noii crize a migrantilor. Si nu oriunde, ci chiar la Palatul Prezidential din Ankara.