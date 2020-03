Erdogan acuza Grecia de uciderea a doi migranti la frontiera cu Turcia

Ziare.

"Astazi, militarii greci au ucis doi migranti si au ranit unul grav", a declarat Recep Tayyip Erdogan, in cadrul unei conferinte de presa de la Ankara. Mai devreme in cursul zilei de luni, Atena a dezmintit acuzatii potrivit carora fortele sale au ucis un migrant, noteaza AFP.Cu acelasi prilej, presedintele turc a spus ca a refuzat un ajutor european suplimentar de un miliard de euro pentru primirea migrantilor in Turcia."Vorbim cu ei. Ei ne spun: "Va vom trimite un miliard de euro". Pe cine incercati sa inselati? (..) Nu vrem acesti bani", a mai spus Erdogan in conferinta de presa comuna cu premierul bulgar Boiko Borissov.Grecia s-a plasat duminica in stare de alerta maxima, pentru a-si proteja frontierele in fata afluxului de mii de migranti spre teritoriul sau.