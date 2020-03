Erdogan si copiii de refugiati

In Europa, nimeni nu se simte responsabil

Nu se stie ce a indemnat marea coalitie de la Berlin sa accepte preluarea copiilor de refugiati din taberele din Grecia , la doar cateva saptamani dupa ce ministrul federal de Interne, Horst Seehofer, a respins categoric o atare propunere. Germania, a spus oficialul federal, nu face nimic de una singura, lucrurile trebuie sa se intample la nivelul UE. E drept insa ca acest ministru se razgandeste deseori.Situatia pare sa se schimbe dupa ce telespectatorii au fost nevoiti sa priveasca in ultimele zile numerosii copii aflati la granita greco-turca si in celebrele tabere de refugiati. Asa functioneaza umanitatea - cand ceva nu se vede, nu exista.Taberele de pe insulele grecesti au existat si in timpul crizei refugiatilor din 2015. Erau mai mici si gandite ca o solutie temporara. Cinci ani mai tarziu, taberele au devenit mahalale imense, care ar rusina orice tara din lumea a treia.S-a vorbit din cand in cand despre conditiile precare din taberele pentru migranti , unde nu exista incalzire, dusuri, toalete, protectie impotriva ploii, copiii nu fac lectii, iar mancarea cam lipseste.Colibele se scufunda in noroi si gunoi. Disperarea duce la depresie profunda in randul copiilor si adolescentilor. Toata lumea poate citi si verifica aceste aspecte, mass-media prezentand in mod regulat conditiile de acolo. Totusi, nimeni din capitalele europene nu s-a simtit responsabil pentru ceea ce se petrece in Grecia.Dupa ce Grecia a fost declarata depozitul central al refugiatilor pe ruta Mediteranei de Est si dupa incheierea acordului de readmisie cu Turcia, problema a parut sa fie pe moment solutionata pentru UE.Presedintele turc Erdogan nu este de vina pentru aceste tabere mizerabile. Oricat ar merita acesta sa fie etichetat drept vecin rau, autocrat nemilos si jucator de poker politic iresponsabil, Erdogan nu este responsabil pentru conditiile strigatoare la cer din tabara Moria de pe Lesbos.Responsabilitatea principala revine guvernului grec, care demonstreaza un amestec de rea-vointa, incompetenta organizationala si superficialitate deliberata. Binecunoscuta scuza a anilor de datorii si criza economica nu este valabila in situatia de fata. UE a transferat sute de milioane de euro sub forma de ajutoare catre Atena, ofera sprijin direct si a alocat suplimentar alte 350 de milioane de euro.Acest lucru ar trebui sa fie suficient pentru a oferi celor aproape 70.000 de refugiati din Grecia conditii de viata rezonabile. In plus, numeroase organizatii de ajutorare lucreaza in tabere si ofera ingrijiri medicale, imbracaminte si alte lucruri.Dar sa nu uitam un lucru: imaginile mizerabile surprinse pe Lesbos si in alte parti sunt dorite. Pentru ca ele trebuie sa aiba un efect de intimidare!Dincolo de aceasta, UE a esuat in principiu si pe scara larga. Temandu-se de populismul de dreapta aflat in crestere, tarile membre au renuntat la azil si drepturile omului, iar cuvantul "refugiat" a fost trecut pe lista neagra. De ani de zile, europenii se comporta ca niste copii, tinandu-si mainile la ochi pentru a nu vedea problema. N-o putem rezolva? Atunci ne prefacem ca s-a rezolvat!Daca umanitatea urmeaza sa fie aprobata din nou in Germania in doze mici, atunci luati in sfarsit masuri: preluati copiii si adolescentii neinsotiti, chiar daca au mai mult de 14 ani, nu sunt fete si nici bolnavi.Astfel de restrictii artificiale sunt utilizate numai pentru aparare. Toate acestea s-ar fi putut face cu ani in urma. Insa mai bine acum decat niciodata! Propunerea curajoasa a mai multor primari din toate regiunile Republicii Federale i-a convins probabil pe negationistii de la Berlin ca mai multe sute de copii nu vor ingenunchea o bogata natiune industrializata precum Germania.Asadar, in loc sa se supere la interval de o ora pe presedintele turc Erdogan si pe tentativele sale de santaj la granita turco-greaca, politicienii germani ar trebui sa se uite in oglinda si sa le fie rusine de propria lipsa de curaj si impietrire a inimii. Si mai presus de toate: scutiti-ne de aceasta ipocrizie insuportabila.Desigur, domnule Merz, copiii de refugiati sunt mai usor de ajutat in Germania decat pe insulele grecesti. Si ar fi trebuit sa o facem demult! Cine vrea sa devina cancelar si presedinte al unui partid care poarta termenul "crestin" in denumirea sa ar trebui cumva sa dea dovada si de omenie.