Erdogan: Turcia nu mai poate primi un nou val de migranti din Siria, Europa va suporta impactul. E vorba de 3 milioane de oameni

Turcia gazduieste in prezent aproximativ 3,7 milioane de refugiati sirieni, cea mai mare populatie de refugiati din lume, si se teme de un nou val de refugiati din regiunea Idlib, unde circa 3 milioane de sirieni traiesc in ultimul teritoriu important controlat de rebeli, transmite Reuters.Fortele siriene si ruse au intensificat bombardarea unor tinte din Idlib, regiune pe care presedintele sirian Bashar al-Assad s-a angajat ca o va recuceri, ceea ce a declansat un nou val de refugiati catre Turcia.Prezent duminica seara la un eveniment de acordare a unor premii, in Istanbul, Erdogan a afirmat ca peste 80.000 de oameni se deplaseaza dinspre Idlib catre Turcia."Daca violentele impotriva oamenilor din Idlib nu se opresc, acest numar va creste chiar mai mult. In acest caz, Turcia nu va mai suporta singura aceasta povara a migrantilor", a spus presedintele."Impactul negativ al presiunii la care vom fi supusi va fi ceva care va fi suportat de toate natiunile europene, in special de Grecia", a aratat presedintele, adaugand ca repetarea crizei migrantilor din 2015 va fi inevitabila.El a precizat ca Turcia face tot posibilul pentru a opri bpmbardamentele rusesti in Idlib, adaugand ca o delegatie turca va merge luni la Moscova pentru a discuta despre Siria.Erdogan a amenintat anterior ca "va deschide portile" catre Europa, daca Turcia nu va primi un sprijin mai mare pentru gazduirea refugiatilor.Turcia vrea sa obtina sprijin international pentru planurile de a aseza 1 milion de sirieni in nord-estul Siriei, regiune de unde a evacuat militiile kurde YPG in timpul unei incursiuni din luna octombrie.Ankara nu a reusit sa atraga sprijin pentru aceasta propunere si i-a criticat in repetate randuri pe aliatii sai, pentru lipsa de sustinere. Ofensiva a fost condamnata de aliatii Turciei, inclusiv de Statele Unite si tarile europene."Cerem statelor europene sa isi foloseasca energia pentru a opri masacrul din Idlib, in loc sa incerce ca izoleze Turcia pentru pasii legitimi facuti in Siria", a spus Erdogan duminica.Dupa un forum global referitor la refugiati, care a avut loc saptamana trecuta la Geneva, agentia pentru refugiati a ONU a promis peste 3 miliarde de dolari pentru sustinerea refugiatior si 50.000 de locuri pentru transferarea acestora. Dar Erdogan, care a participat la forum, a spus ca este insuficient.Agentiile ONU afirma ca sute de oameni au fost ucisi in acest an in Idlib, dupa atacurile din zonele rezidentiale.Rusia si Siria neaga acuzatiile ca bombardamentele au loc in zone civile si sustin ca lupta cu militanti islamisti inspirati de al Qaida.Duminica, agentia de presa turca Anadolu a relatat ca circa 205.000 de persoane si-au parasit locuintele din Idlib incepand cu luna noiembrie, din cauza atacurilor.