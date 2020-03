Migrantii lasati de Erdogan sa treaca, intampinati cu gaze lacrimogene si violenta de greci

Ziare.

Postul CNN Turk a transmis in direct imagini cu nori densi de gaze lacrimogene la un punct de frontiera unde mii de refugiati, majoritatea din Siria, Irak, Pakistan, Afganistan si Somalia, s-au adunat inca de vineri dupa ce presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a decis sa nu mai impiedice refugiatii sa plece catre vestul Europei, el estimand ca UE nu-i ofera suficient sprijin nici pentru asistarea celor circa 3,7 milioane de refugiati aflati pe teritoriul turc si nici in conflictul din Siria.Duminica a fost astfel a doua zi de ciocniri violente intre politia greaca si migranti la punctul de frontiera Kastanies si in alte puncte de la frontiera terestra cu Turcia. Atacate cu pietre de migranti, fortele de ordine grecesti au reusit totusi sa impiedice patrunderea acestora, dar grupuri de cateva zeci de migranti au reusit sa intre in Grecia prin sectiuni mai putin protejate ale frontierei.A crescut si numarul migrantilor care au debarcat in insulele grecesti, circa 500 ajungand duminica dimineata in insulele Lesbos, Chios si Samos. In insula Lesbos un grup de localnici a impiedicat in portul Thermi debarcarea a circa 50 de migranti veniti cu mai multe ambarcatiuni si au proferat insulte la adresa reprezentantului local al Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), unii atacand si jurnalistii, carora le-au aruncat in mare aparatele foto.Pe drumul catre tabara de refugiati de la Moria un alt grup de localnici inarmati cu lanturi si pietre au incercat sa opreasca un autobuz al politiei care transporta catre acea tabara un grup de migranti recent ajunsi in insula.La granitele Greciei, care in prezent gazduieste circa 40.000 de migranti in tabere suprapopulate, se afla in prezent cateva mii de migranti, conform unei surse guvernamentale de la Atena, dar Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM) estimeaza ca ar fi de fapt cel putin 13.000, in timp ce Turcia sustine ca peste 75.000 de migranti ar fi reusit deja sa treaca granita in zona Edirne, cifra insa neconfirmata de Grecia."Am avut ieri (sambata n.red) circa 9.600 de tentative de trecere a frontierei, si toate au fost oprite", a declarat la postul Skai TV ministrul grec al apararii, Alkiviadis Stefanis, care a acuzat Turcia ca ofera asistenta migrantilor pentru a putea trece granita. Turcia "nu doar ca nu-i opreste, dar ii si ajuta", a spus oficialul grec.In Bulgaria vecina nu s-au inregistrat deocamdata tentative de trecere a frontierei, potrivit ministrului bulgar al apararii, Krasimir Karakachanov, care a confirmat ca a fost consolidat dispozitivul de forte de ordine la granita cu Turcia pentru a impiedica intrarile ilegale.In acest timp, ONU a cerut sa nu se foloseasca "excesiv" forta impotriva migrantilor care incearca sa plece din Turcia catre vestul Europei. "Statele au desigur dreptul legitim de a-si controla frontierele si de a gestiona deplasarile dezordonate, dar ele trebuie sa se abtina de la folosirea unei forte excesive si disproportionate si sa instituie un sistem care sa permita depunerea ordonata a cererilor de azil", a indicat Inaltul Comisar al ONU pentru refugiati, Babar Baloch.La randul sau, seful diplomatiei UE, Josep Borrell, a anuntat ca, la cererea Greciei, a convocat pentru saptamana viitoare o reuniune extraordinara a ministrilor europeni de externe pentru a aborda aceasta noua criza, precum si situatia din Siria. Data reuniunii inca nu a fost precizata.