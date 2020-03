Turcia respinge acuzatiile UE de ''santaj'' in criza imigrantilor: Capacitatea noastra de primire are o limita

Ziare.

com

"Nu am considerat niciodata problema refugiatilor ca un instrument de santaj politic", a dat asigurari purtatorul de cuvant al presedintiei turce, Ibrahim Kalin, in cadrul unei conferinte de presa la Ankara, relateaza AFP."Scopul nostru in deschiderea usilor nu a fost sa cream o criza artificiala, sa exercitam presiuni politice sau sa servim intereselor noastre", a spus el.Ankara, a subliniat purtatorul de cuvant, nu vrea sa forteze pe nimeni sa ramana in Turcia, care gazduieste aproape patru milioane de refugiati, majoritatea fiind sirieni."Capacitatea de primire a Turciei are o limita", a adaugat el, cerand Bruxelles-ului sa isi respecte promisiunile in termenii acordului incheiat de UE si Ankara in 2016 de a tine sub control migratia din Orientul Mijlociu.In cadrul unei reuniuni de urgenta a celor 27 care a avut loc miercuri la Bruxelles, europenii si-au manifestat solidaritatea cu Grecia si fermitatea lor privind protejarea frontierelor pentru a impiedica trecerea a mii de migranti.Guvernul francez a denuntat in special decizia presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan de a permite migrantilor prezenti in tara sa sa treaca in Europa, pentru a obtine un sprijin european in Siria Europa nu va "ceda santajului" migratoriu exercitat de Turcia si granitele sale vor ramane "inchise" pentru migrantii trimisi de aceasta tara, a declarat miercuri seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian.Peste 10.000 de migranti au incercat sa treaca frontiera de vineri cand Turcia a declarat ca nu va mai respecta acordul din 2016 cu UE destinat sa limiteze afluxul de migranti in Europa, in schimbul unui ajutor de miliarde de euro.Cele 27 de state membre ale UE s-au mobilizat pentru a contracara santajul Ankarei care a decis sa-i lase pe migranti sa treaca, reanimand spectrul crizei din 2015: de la inceputul saptamanii, responsabilii de la Bruxelles au efectuat vizite in Grecia si in Turcia, iar pentru miercuri a fost programata o reuniune de urgenta ministeriala la Bruxelles.Astfel, la cinci ani de la afluxul masiv de refugiati, UE a consolidat controlul la frontiere, dar ramane in cautarea unei politici eficiente de azil, noteaza AFP.