Un grup cu sute de migranti incearca sa treaca granita ungara dinspre Serbia

Corespondentul M1 la fata locului afirma ca multimea este tot mai hotarata, dar pasnica, mentionand ca organizatorii caravanei de migranti, formata in ultimele saptamani cu ajutorul retelelor de social media, nu vor tolera acte de vandalism si ca vor sa treaca granita in mod pasnic.Unul dintre migranti a spus la postul M1 ca ei nu intentioneaza sa ramana in Ungaria sau in Romania, ci mai degraba sa ajunga in vestul Europei.Politia ungara a format un dispozitiv in zona pentru a impiedica intrarea migrantilor in Ungaria, iar postul de frontiera de la Tompa a fost inchis temporar.Presedintele comisiei de aparare din parlamentul ungar, Lajos Kosa, a declarat tot la postul M1 ca astfel de convoaie de migranti sunt formate pentru a "testa" frontiera ungara si pentru a vedea cum poate fie ea strapunsa.La randul sau, avocatul ungar specialist in drept international Norbert Toth a estimat la acelasi post ca obiectivul marsurilor migrantilor este ca presa europeana sa contureze o imagine despre "cruzimea" cu care Ungaria trateaza solicitantii de azil. "Legile sunt destul de clare. Ungaria le poate permite acestor persoane sa intre doar incalcand propriile sale legi si pe cele ale UE. Vorbim despre frontiera externa a spatiului Schengen, asadar, regulile Schengen trebuie respectate", a sustinut avocatul intervievat.Un ofiter de politie sarb a confirmat pentru AFP ca "circa o suta de migranti" s-au adunat intr-un spatiu de la frontiera cu Ungaria. Unii dintre migrantii din acest grup provin din Siria, Afganistan si Yemen si afirma ca vor ramane in acea zona de la granita sarbo-ungara pana cand li se va permite sa-si continue calatoria.Fortele de ordine ungare au tras saptamana trecuta focuri de avertisment pentru a impiedica intrarea in tara a unui grup de 60-70 de migranti, intr-o alta zona de la frontiera cu Serbia.