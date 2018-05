Ungurii care ii ajuta pe migranti vor fi urmariti penal

Ziare.

com

Daca va fi aprobata in forma din prezent, noua legislatie va interzice oferirea de informatii pentru cei care cauta azil sau oferirea de mancare si consiliere juridica pentru acestia, scrie BBC.Constitutia va fi, de asemenea, modificata pentru a impiedica alte tari UE din a transfera azilantii in Ungaria.Prim-ministrul Viktor Orban incalca, astfel, normele UE privind imigratia.Ungaria, Polonia, Cehia si Slovacia se impotrivesc unui plan al UE de a reloca 160.000 de imigranti din Siria si Eritreea, care momentan se afla in Italia si Grecia, acolo unde taberele de imigranti au devenit neincapatoare.Partidul lui Viktor Orban, Fidesz, detine o majoritate de doua treimi in Parlament, votul privind noile legi este asteptat sa aiba loc saptamana viitoare.