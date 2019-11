Zeci de migranti au fost descoperiti intr-un tunel, sub frontiera dintre Ungaria si Serbia

Ziare.

com

Conform unui comunicat al Politiei, cele 44 de persoane se aflau in interiorul tunelului artizanal ascuns in plina natura, in apropiere de Asotthalom, comuna situata in sudul Ungariei, la granita cu Serbia.Contactata de AFP, Politia nu a precizat nici nationalitatea persoanelor retinute, nici circumstantele descoperirii lor. In comunicat se mai mentioneaza ca un alt tunel de acelasi tip, gol, a fost descoperit la o distanta de circa 30 de kilometri de primul tunel, in apropiere de satul Csikeria de la granita.In timpul valului migrator din 2015, cand sute de mii de migranti au tranzitat Ungaria, guvernul suveranist al lui Viktor Orban a ridicat un gard partial electrificat de-a lungul frontierei cu Serbia si Croatia, pentru a impiedica intrarile ilegale in tara.Cele doua tuneluri descoperite "au fost sapate manual, nu aveau piloni de sprijin si amenintau viata potentialilor utilizatori", se mai arata in comunicat. Politia a adaugat ca, in cele doua cazuri, intrarile si iesirile erau camuflate cu vegetatie.Tunelul unde au fost gasiti migrantii are o lungime de 34 de metri, iar celalalt are 21,7 metri lungime si nu a fost folosit, conform aceleiasi surse.Guvernul lui Viktor Orban s-a facut remarcat din 2015 printr-un discurs ferm impotriva primirii de migranti din afara Europei si printr-o serie de masuri care au inasprit politica migratorie a tarii. Gardurile de sarma ghimpata si masurile consolidate de supraveghere de la frontierele Ungariei au redus numarul incercarilor de trecere a granitei, dar le-au facut si mai periculoase.Budapesta a creat doua tabere in apropiere de frontiera sa cu Serbia pentru migrantii care vor sa ceara azil. Numarul primirilor in aceste zone de tranzit a fost redus la un minimum strict, conform organizatiilor de aparare a drepturilor omului, care denunta de asemenea conditiile de examinare a cererilor de azil.