Codrut Seres a iesit din inchisoare: Fostul ministru avea doua condamnari de peste 4 ani

Ziare.

com

"A fost o perioada lunga, a fost o perioada grea", a declarat el.Intrebat daca a facut denunturi, el a declarat ca nu a intrat in astfel de discutii, nici in timpul achetei si nici dupa finalizarea acesteia.Seres a fost condamnat definitiv, in 29 februarie 2016 de de instanta suprema, la patru ani de inchisoare cu executare in dosarul " Hidroelectrica ", iar fostii sefi ai companiei Traian Oprea si George Asan au primit pedepse de cate sapte ani de inchisoare.Codrut Seres executa, din 27 ianuarie 2015, o pedeapsa de patru ani si opt luni de inchisoare primita in alt dosar, cel al privatizarilor strategice.Potrivit procurorilor, fostii directori de la Hidroelectrica sunt acuzati ca, in cursul anului 2003, in contextul aparitiei fenomenului de seceta hidrologica pentru fluviul Dunarea si a prognozelor meteorologice privind situatia hidrologica pe raurile interioare, nu au invocat clauza de forta majora inserata in contractele de furnizare a energiei electrice.Mai mult, echipa de conducere nu a luat masuri in vederea renegocierii preturilor, cu consecinta inregistrarii unei pierderi financiare considerabile de catre SC Hidroelectrica SA.Prejudiciul adus Hidroelectrica SA a fost calculat la 165 de milioane de dolari.