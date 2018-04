De ce a fost eliberat Seres: A regretat faptele, a scris doua carti si a tinut cursuri de informatica detinutilor

Surpriza recursului compensatoriu

Ce spun magistratii

"A fost o perioada lunga"

Ziare.

com

Nu in ultimul rand, politicianul a tinut in fata magistratilor un discurs in care a aratat ca "pe perioada detentiei a analizat si a constientizat care au fost greselile si care au fost motivele pentru care a ajuns din pacate in fata instantei de judecata la acest termen de judecata, cu dorinta de a evita in viitor sa repete astfel de lucruri.""De asemenea, pe perioada de detentie, suplimentar de ce este mentionat in caracterizarea atasata la dosarul cauzei, arata ca in cadrul Penitenciarului Jilava a actionat in Centrul de reintegrare sociala si a predat cursuri de informare, pe de o parte de educare, dar si de dobandirea unor abilitati specifice informatice celorlalti detinuti, intrucat mediul carceral este un mediu specific si foarte multi dintre semeni au nevoie de un astfel de ajutor, motiv pentru care, dincolo de reeducare, dincolo de dovezile temeinice de indreptare, a incercat sa ajute si la reeducarea altor detinuti".Detaliile apar in motivarea deciziei Tribunalului Ilfov, care a decis definitiv pe 5 februarie 2018 ca fostul ministru poate fi liberat conditionat.Seres executa o pedeapsa de 6 ani de inchisoare, primita ca urmare a contopirii a doua sentinte: 4 ani de inchisoare cu executare in Dosarul Hidroelectrica si 4 ani si 8 luni de inchisoare in cazul Privatizarilor strategice.Fostul ministru a inceput executarea pedepsei la data de 27 ianuarie 2015 si aceasta urma sa expire pe 18 iulie 2020. Transformata in zile, pedeapsa aceasta era egala cu 2192 de zile. Pentru a fi propozabil la liberarea conditionata, Seres trebuia sa execute fractia de 2/3 din pedeapsa, respectiv 1.461 zile de inchisoare.Intrarea in vigoare a Legii 167/2017 a recursului compensatoriu, care prevedea ca pentru fiecare 30 de zile executate in conditii necorespunzatoare detinutul va beneficia de 6 zile considerate efectuate, a grabit liberarea conditionata a politicianului. Actul a intrat in vigoare pe 19 octombrie 2017.Seres a executat, de la 27 ianuarie 2015 pana la 16 noiembrie 2017, un numar total de 1.465 de zile, dintre care 1.025 de zile efectiv executate la care se adauga 248 de zile considerate ca executate, ca urmare a muncii prestate (din care 60 de zile ca urmare a elaborarii de lucrari stiintifice) si 192 de zile dupa ce au fost aplicate prevederile Legii 169/2017."Tinand seama de eforturile depuse de condamnat in perioada de detentie in scopul reeducarii sale, de faptul ca nu are antecedente penale, avand in vedere ca nu a fost identificat nici un element in defavoarea sa, care sa rezulte din evaluarea sociala si psihologica a acestuia, Tribunalul considera ca indeplineste toate conditiile prevazute de lege pentru a fi liberat conditionat, liberare care isi gaseste si oportunitatea prin raportare la datele personale (profilul personal, nivelul de instruire, relatiile de familie, care au fost stranse pe perioada detentiei intre condamnat si familie), in prezent existand toate garantiile ca a inteles scopul si functiile pedepsei si ca se va reintegra in societate", a conchis Tribunalul Ilfov.Pe 5 februarie 2018, Codrut Seres a iesit pe poarta penitenciarului Jilava. "A fost o perioada lunga, a fost o perioada grea. Din respect pentru colegii pe care i-am lasat inca aici, nu o sa intru in detalii, dar viata in puscarie nu este una usoara, este una grea, iar gandurile sunt ganduri bune",Intrebat daca dosarul sau a fost facut la comanda, el a spus: "E tarziu, poti sa ierti, nu poti sa uiti lucrurile. Despre dosar, poate cu alta ocazie, ca asa, in trei minute la poarta Jilavei, este greu de intrat in toate detaliile. Am sa va spun doar atat. In urma cu doua zile, Ziarul Financiar publica o lista cu privatizarile si cu vanzarile de societati mai mari cu un miliard din Romania. Si pe locul patru era privatizarea Electrica Muntenia Sud catre compania Enel. Eu nu am ce sa-mi reprosez".