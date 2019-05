Judetul afectat de inundatii care ar putea primi peste 100 de milioane de lei din fondul de interventie

Ziare.

"Pot sa spun ca judetul Bistrita-Nasaud este unul din judetele cele mai afectate de fenomenele hidro-meteo din saptamana in curs si din saptamana trecuta. Problema a fost ca dupa ce oamenii au trecut peste necazul si calamitatile de saptamana trecuta, dupa nici o saptamana, a venit, tot cam pe aceleasi zone, o situatie identica. Sigur ca, deja, specialistii au facut o analiza pe baza proceselor verbale pentru situatiile de saptamana trecuta in 9 zone calamitate din judet si mai sunt alte cateva zone, punctual, unde trebuie sa facem regularizari si decolmatari. Saptamana viitoare o sa merg sa am o discutie in Guvernul Romaniei, cu premierul Viorica Dancila si, in regim de urgenta, din fondul de interventie aflat la dispozitia guvernului, sa fie alocata o suma cat mai mare, ca sa putem sa rezolvam aceste zone calamitate. Din analiza facuta pe baza proceselor verbale, este vorba de o suma care depaseste 100 de milioane de lei", a declarat Ioan Denes.Ministrul s-a deplasat vineri in zonele afectate de inundatiile din ultima perioada, din judetul Bistrita-Nasaud, fiind insotit de directorul Administratiei Bazinale de Apa Somes - Tisa, Ioana Diaconescu, de directorul Departamentului Dezvoltare, Investitii din cadrul Administratiei Nationale "Apele Romane", Vlad Marcoci si de primarii din zona.In perioada 15-17 mai si 20-22 mai in bazinul hidrografic Somes, pe raza localitatilor Beclean, Tigau, Saratel, Domnesti, Barla, Santioana, Budacu de Jos, a cazut intr-un timp foarte scurt o cantitate mare de precipitatii, care au generat cresteri de niveluri si debite pe cursurile de apa cu atingerea si depasirea cotelor de atentie si pericol la statiile hidrometrice Budacu de Jos, Domnesti si Viile Tecii.Ministrul Ioan Denes a discutat cu primarii si reprezentantii autoritatilor locale propunerile de lucrari pentru punerea in siguranta a zonelor care au fost afectate in aceasta perioada de inundatii. Intre acestea, "Inlaturarea efectelor produse de inundatii si cresterea capacitatii de tranzitare a raului Dipsa la Lechinta, judetul Bistrita - Nasaud", care include lucrari de recalibrare si consolidare in localitatea Tigau, Chirales si aval loc Lechinta. Valoarea estimata a investitiei este estimata la 9,6 - 10,5 milioane lei.Un alt proiect este "Inlaturarea efectelor inundatiilor prin masuri de stabilizare a albiei raului Sieu la Mariselu, judet Bistrita-Nasaud", care include lucrari de recalibrare si consolidari de mal in localitatile Domnesti, Mariselu, Barla si Santioana. Valoarea estimata a investitiei este estimata la 16 - 17,5 milioane lei.O alta lucrare este "Inlaturarea efectelor produse de inundatii pe Valea Budac la Budacu de Jos, jud Bistrita Nasaud", care include lucrari de recalibrare si consolidari de mal in localitatile Domnesti, Mariselu, Barla si Santioana. Valoarea estimata a investitiei este 13,5 - 15 milioane lei.