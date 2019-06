Ministrul Apelor a impins o masina blocata in noroi in timpul vizitei intr-un sat inundat

Ziare.

Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes a inspectat localitatea Corod, unde au avut loc inundati, dupa ce un parau s-a revarsat. Acesta a vrut sa supravegheze modul in care sunt evaluate pagubele din gospodarii si din zonele agricole, pentru ca, in functie de rezultatele evaluarilor, oamenii sa primeasca ajutoare de la stat.In timpul vizitei, una dintre masinile din convoiul demnitarului a ramas blocata in noroi.Denes, ajutat de primarul comunei si de alti oameni, a impins autoturismul.In timp ce ministrul vizita satul galatean, localnicii incercau sa scoata noroiul din case."Acum strangem, curatam. A fost multa apa, pana aici, sus. Apa a venit in doua reprize, ne-am speriat tare. Am stat in prispa, daca venea mai tare ne urcam in pod, urcam in pod cu scara", a povestit o localnica.Primarul comunei inundate i s-a plans ministrului spunandu-i ca autoritatile centrale nu au facut nimic pentru a preintampina producerea inundatiilor in zona, desi comuna a fost lovita si in urma cu sase ani de doua inundatii de proportii. De atunci, singurele lucrari de aparare au fost facute cu banii comunitatii."O mare parte din locuitorii comunei Corod pleaca in strainatate. Noi nu suntem capabili sa le oferim o protectie reala. Din pacate, am avut nenumarate interventii. In 2013 am avut doua inundatii de amploare pe care nu o sa le uitam niciodata. Digul a fost facut cu eforturi locale.Am primit sprijin de la Apele Romane doar pentru a consolida niste portiuni ale digului. Paraul Corozel are 7 kilometri lungime doar in Corod si noi nu avem voie sa intervenim pe cursurile de apa. Cei de la Apele Romane ar trebui sa o faca, dar noi am facut, de pomana, numeroase interventii", a spus primarul comunei Corod, Vasile Carjeu.Ministrul Apelor si Padurii, Ioan Denes, a refuzat sa spuna de ce nu au fost facute lucrari de aparare pana in prezent, insa a promis ca va debloca de urgenta fonduri guvernamentale pentru realizarea unor diguri. De asemenea, pagubele inregistrate de locuitori vor fi evaluate dupa retragerea defintiva a apelor."Noi putem face evaluarea pagubelor doar cand apele se retrag. Fenomenele meteo extreme sunt inca in derulare. Vom propune mai multe proiecte de HG privind alocari de sume importante din fondul de rezerva aflat la dispozitia Guvernului. Exista o discutie pe care deja am avut-o cu premierul Viorica Dancila.Vom aloca sume in regim de urgenta astfel incat lucrarile hidrotehnice afectate sa fie reparate, iar in zonele in care nu sunt, sa fie construite (...) Impreuna cu specialistii facem o analiza, vedem ce lucrari hidrotehnice sunt necesare, astfel incat sa nu se repete inundatiile. Eu nu vreau sa discut ce a fost inainte, eu vreau sa stiu ce va fi de acum inainte", a declarat, la Corod, ministrul Apelor si Padurii, Ioan Denes.Autoritatile centrale aflate la Galati au mai promis ca vor consulta hartile de risc la inundatii pentru a demara lucrarile hidrotehnice promise.