Guvernul a adoptat OUG pe operationalizarea completelor de judecata pentru achizitii publice

"Guvernul a aprobat prin OUG operationalizarea completelor de judecata specializate pe achizitii publice. Aceste complete ar urma sa se preocupe cu prioritate de cauzele aflate pe rolul instantelor de judecata.S-a instituit o disciplina la nivelul celor care azi sunt responsabili de procedurile de achizitie publica, exemplu, Agentia Nationala de Achizitii Publice unde daca se intarzie avizul conform cerut pentru documentatiile de atribuire depuse de beneficiari actioenaza avizul tacit si aprobarea documentatiei va avea loc chiar daca acest aviz nu a fost emis in termen de catre Agentia Nationala de Achizitii Publice", a anuntat Ministrul Fondurilor Europene Marcel Bolos, marti, la finalul sedintei de Guvern.Bolos a mai spus ca prin aplicarea unor amenzi de catre ANAF si prin evaluarea ofertelor se incearca disciplinarea procedurilor de achizitie publica si eliminarea amenzilor."De asemenea, cei care au calitate de beneficiar si de autoritate contractanta trebuie sa respecte duratele de evaluare a ofertelor pentru ca sistemul de sanctiuni care va intra in vigoare odata cu aprobare OUG ii va duce la plata unor amenzi pe care le va putea aplica ANAF si incercam prin aceste masuri ca sa disciplinam procedurile de achizitie publica si sa eliminam intarzierile care au loc in implementarea proiectelor datorita acestor timpi morti.Incercam sa lasam o parte mai mare de timp pentru implementare a proiectelor astfel incat Romania sa poata sa aiba folos de fonduri europene, mai ales in zona de infrastructura", a mai spus Bolos.