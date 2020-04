Guvernul merge inainte cu bonusul de 500 de euro pentru medici: Nu suntem singura tara din UE care a propus asta

Ziare.

com

"Ordonanta de urgenta a avut o prima lectura in sedinta de guvern de vineri. Va fi propusa pentru reintroducere pe ordinea de zi pentru ca sunt o serie de cheltuieli importante care se fac. Intentionam sa introducem pentru aprobare pe ordinea de zi inclusiv decontarea spitalelor modulare pe care sa le gestioneze Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, inclusiv a containerelor de logistica medicala pentru sectiile de terapie intensiva.Proiectul de OUG cuprinde, pe langa partea de echipamente medicale, partea de asistenti sociali care vor fi implicati in aceasta perioada sa acorde sprijin pentru ingrijirea la domiciliu a persoanelor varstnice, de peste 65 de ani. Este vorba despre un ajutor pe care Guvernul il asigura in aceasta perioada pentru persoanele in varsta care se afla in autoizolare la domiciliu", a declarat, duminica, ministrul Fondurilor Europene la Digi 24.In ceea ce priveste stimulentul de risc pentru medici, Bolos a precizat ca Romania nu este singura tara membra UE care a propus o astfel de masura, aratand ca state precum Bulgaria, Ungaria, Germania sau Italia au inaintat o astfel de forma de recompensare a medicilor, iar aceasta cheltuiala este eligibila din fonduri europene."Consider ca este un stimulent de risc pe care guvernul si domnul presedinte l-au propus socotindu-l ca o forma de recompensare a celor care in aceste zile isi sacrifica viata pentru a interveni in sprijinul celor care se afla in situatie critica. In proiectul de ordonanta de maine (luni, n.r.), inclusiv partea de echipamente medicale si protectie, sunt prevazute pentru decontare. Ajutorul si forma de stimulent de risc este o forma de recompensare a cadrelor medicale curajoase carora le multumim ca se implica in aceasta activitate foarte importanta in care isi pot pierde chiar viata.Este o masura pe care o asiguram din fonduri europene. Nu suntem singura tara membra UE care a propus o astfel de masura. Majoritatea statelor membre au gasit aceste stimulente de risc pentru medici ca fiind o forma de recompensare a actului de curaj, de la tari vecine, Bulgaria, Ungaria, pana la tari mai dezvoltate precum Germania sau Italia, au gasit de cuviinta ca aceste forme de sprijin si de stimulent de risc sa fie acordat medicilor fiind permisa ca si cheltuiala eligibila din fonduri europene. Este in ordonanta de urgenta de maine propus. Decizia va fi a Guvernului. Vedem care va fi forma finala", a subliniat ministrul Fondurilor Europene.El a mai aratat ca spitalele din reteaua COVID pot cumpara echipamente medicale si de protectie in aceasta perioada fara sa astepte Ghidul solicitantului si mecanismele care trebuie parcurse de autoritati pentru a putea deconta echipamentele medicale din bani europeni."Aceasta inseamna inca o data ca spitalele pot face aceste achizitii respectand procedurile de achizitie publica pe care noi le-am mentionat in adresa pe care am inaintat-o catre toate spitalele. Fac apel la unitatile sanitare, la autoritatile publice locale, decontarea din fonduri europene poate sa aiba loc si pot achizitiona echipamentele medicale fara probleme pentru a putea interveni in tratamentul bolnavilor.Toate echipamentele medicale care sunt destinate tratamentului bolnavilor, de la ventilatoare pana la statii de monitorizare, injectomate tot ce inseamna aparatura medicala inclusiv partea de echipamente de protectie medicala ale medicilor care deservesc aceasta aparatura se va deconta, Ministerul Fondurilor Europene propunand o modificare la Regulamentul CE impreuna cu celelalte state membre ale UE ca aceasta cofinantare necesara pentru echipamente medicale din partea UE sa fie de 100%. Plata echipamentelor medicale se va deconta 100% din fonduri europene dupa mecanismul pe care noi l-am trimis in circulara emisa catre spitale ", a mai spus ministrul citat.Marcel Bolos a mentionat, in context, ca mecanismele de decontare din fonduri europene trebuie sa fie cat mai flexibile pentru a ajuta unitatile sanitare sa poata face achizitia de echipamente si sa poata interveni rapid in tratamentul bolnavilor. Totodata acesta a precizat ca fondul alocat in acest sens, de aproximativ 350 milioane de euro, ar putea fi suplimentat."In sedinta Guvernului de maine este o propunere de ordonanta de urgenta pe aceasta tema si cred ca daca va fi nevoie de suplimentarea acestor fonduri vom gasi resursele necesare pentru ca Romania sa poata trece cu bine peste aceasta perioada complicata", a mai spus Bolos.