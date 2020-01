Mai multe fonduri UE pentru proiectele de antreprenoriat

Ziare.

Premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan si ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, s-au intalnit cu reprezentanti ai mediului de afaceri si ai structurilor asociative."In perioada de programare 2014-2020 am avut un buget alocat pentru mediul de afaceri de 1,5 miliarde euro, am avut 17.000 de companii care au beneficiat de sprijin pe fonduri europene pentru diferite intiative antreprenoriale si o valoare a proiectelor depuse de 3 miliarde de euro. Exista un potential de business pe care-l avem la nivel national, trebuie sa-l valorificam cat mai bine in urmatoarea perioada de programare, pentru ca, prin intermediul mediului de afaceri, asiguram cresterea economica, o componenta importanta a politicilor nationale, inclusiv a programului de guvernare si este fundamentul a ceea ce inseamna dezvoltarea Romaniei pe termen lung.Discutia a fost extrem de utila, pentru ca am prezentat mediului de afaceri provocarile pe care le au pentru urmatoarea perioada de programare", a afirmat Marcel Bolos intr-o conferinta de presa organizata la Palatul Victoria, sustinuta alaturi de vicepremierul Raluca Turcan.Ministrul a punctat ca pentru urmatoarea perioada de programare trebuie gandit un alt tip de initiative antreprenoriale, care au la baza "cercetarea, transferul tehnologic, productia inteligenta"."Acestea ar fi, sa zicem asa, cuvintele de ordine pe care le promoveaza Uniunea Europeana in momentul de fata. Nu va fi o perioada extrem de simpla, mai ales pentru initiativele antreprenoriale care vor urma sa aiba loc in perioada urmatoare. Trebuie sa ne uitam si la politica pe care o promoveaza UE sustinand acele tehnologii de varf pe care noi le-am intitulat tehnologiile viitorului. Suna extrem de pretentios sa ne gandim la nanotehnologii, suna extrem de pretentios sa ne gandim la biotehnologii sau nu mai spun de alte domenii de varf ale tehnicii.Eu cred ca asezarea pe acest drum al tehnologiilor de varf va face diferenta intre Romania actuala si Romania urmatorilor 10 ani. De aceea, am prezentat mediului de afaceri ce inseamna acest lucru pentru urmatoarea perioada de programare, anuntandu-i, totodata, ca daca viitorul actual a fost de 1,5 miliarde euro pentru sprijin antreprenorial, in urmatoarea perioada de programare vom avea un buget, bazat pe cifrele provizorii pe care le avem, de 3 miliarde de euro. Deci, discutam de o dublare a acestor fonduri si de canalizarea acestor tipuri de investitii in zonele acestea care tin de tehnologiile de varf", a explicat Bolos.El a adaugat ca o alta componenta este aceea a capitalului resurselor umane, cea a "ocuparii"."Aici au fost prezentate 4 initiative pe care le avem in vedere. E vorba de componenta de start-up-uri (...), mai ales componenta adresata tineretului si, in special, componentelor de start-up care au avut pana acum un succes aparte, vorbesc de Start-up Diaspora. O a doua componenta pe ocupare este cea legata de calificarea angajatilor la locul de munca, de acest tip de interventie beneficiind companiile, dar si forta de munca angajata in aceste companii. Discutam mai apoi de al treilea tip de interventie, care este destinata calificarii/recalificarii fortei de munca si, de aceasta data, cu noutatea legarii acestor cursuri de calificare de nevoile reale din piata muncii (...). Si, in sfarsit, un ultim tip de interventie pe zona ocuparii este cel legat de crearea instrumentelor financiare necesare mai ales pentru start-up-urile pe care le-am sprijinit in actuala perioada de programare, cele care s-au infiintat in baza programelor nationale pe care le-am sprijinit si care au fost finantate din fonduri europene si mai ales pe zona de asigurare a continuitatii activitatii acestor start-up-uri infiintate", a mai declarat Bolos.Ministrul a mentionat ca o alta componenta importanta este legata de digitalizare."Mediul de afaceri va avea acces la tot ce inseamna fonduri pentru asigurarea digitalizarii activitatii pe care acestia o desfasoara. Deci, sunt o serie de lucruri cu tenta de noutate si am incercat sa vedem care este pulsul si care este reactia mediului de afaceri la toate aceste lucruri noi, pentru ca sa poata pregati din timp ce inseamna accesarea de fonduri europene pe viitor", a subliniat Bolos.