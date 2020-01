Ministrul Fondurilor Europene va finanta un institut pentru servicii medicale de inalta performanta

Obiectivele institutului

Bolos a vizitat Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului Alessandrescu-Rusescu, alaturi de profesorul doctor Suciu Nicolae, managerul Institutului si de asistentul universitar doctor Dragos Cretoiu, coordonatorul Unitatii de Asistenta Materno-Fetala de Excelenta, din cadrul Institutului."S-a discutat despre importanta infiintarii in Romania a unui Institut National de Genomica, al carui principal scop va fi promovarea medicinei genomice, sustinand reformarea cercetarii medicale si a serviciilor de sanatate din Romania", a informat vineri Ministerul Fondurilor Europene.Ministrul Marcel Bolos a declarat ca ministerul va incepe deja demersurile necesare pentru finantarea acestui proiect in viitoarea perioada de programare."Existenta unui astfel de institut in Romania va permite tarii noastre sa se alature altor state si sa progreseze in privinta geneticii umane si cercetarii personalizate din domeniul sanatatii. Un astfel de proiect va avea un impact pozitiv deosebit asupra bolnavilor oncologic si tratamentelor personalizate, asupra bolnavilor cu afectiuni rare sau pentru detectarea anumitor riscuri in sarcina", a declarat oficialul MFE.Genomica, stiinta care se ocupa cu interpretarea clinica a datelor obtinute prin secventierea intregului genom, ofera un diagnostic precis a bolilor cauzate de mutatii genetice si un tratament personalizat pentru acestea, activitate ce se afla la frontiera medicinei personalizate. Secundar, potentialul de cercetare in acest domeniu, reflectat in rapoartele Natiunilor Unite si in rezolutiile Organizatiei Mondiale a Sanatatii va contribui semnificativ la dezvoltarea stiintifica, economica si sociala in Romania."Institutul National de Genomica de la Bucuresti va reprezenta prima infrastructura medicala si de cercetare paneuropeana din sud-estul Europei, in domeniul genomicii", informeaza ministerul.Scopul Institutului National de Genomica, pe plan national, este reducerea indicatorilor de morbiditate, prin elaborarea si executia de protocoale si analize genomice de preventie/ screening, diagnostic si tratament, precum si servicii medicale de inalta performanta, in domeniile oncologie, cardiologie, endocrinologie, ginecologie, hematologie, medicina interna, gastroenterologie, pediatrie, ORL, oftalmologie, medicina materno-fetala, geriatrie si boli neurodegenerative.Alt scop al proiectului este secventierea ADN-ului celulelor tumorale (din tumori sau care circula in sangele pacientilor), cu scopul de a administra tratamente personalizate, precum si crearea unei baze de date genomice si clinice pentru Romania, cu multiple implicatii in stiinta.De asemenea, institutul are drept obiectiv accelerarea substantiala a proiectelor de cercetare genomice din domeniile genomica, proteomica si metabolomica prin analizarea si interpretarea eficienta a datelor, precum si valorificarea rezultatelor cercetarii din domeniu prin introducerea acestora in circuitul economic sub forma de produse, procese si servicii noi sau imbunatatite.Institutul va asigura finalizarea studiilor clinice in domeniul telocitelor de catre echipa Institutului si trecerea la medicina aplicativa, avand ca scop dezvoltarea de noi terapii in regenerarea tisulara si transplantul autolog de telocite, avand potentialul de a revolutiona domeniul medicinei regenerative, punand Romania in fata tarilor concurente.