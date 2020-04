Ministrul Fondurilor Europene spune ca toate masurile i-au fost aprobate de CE: Va fi sustinuta toata Romania

Ziare.

"Toate masurile propuse de Ministerul Fondurilor Europene au fost aprobate de catre Comisia Europeana. Sunt masuri in acord cu cele propuse de alte state membre, prin care se faciliteaza interventiile pentru combaterea efectelor negative ale pandemiei cauzate de noul coronavirus.Daca la preluarea mandatului in noiembrie 2019 vorbeam despre banii europeni care trebuie investiti, nu cheltuiti, si daca in perioada pandemiei vorbim despre banii europeni care salveaza vieti, in perioada urmatoare avem in vedere ca banii europeni sa ajute o economie sanatoasa imediat ce mediul social o va permite", a declarat Marcel Bolos, intr-un comunicat transmis duminica.In urma negocierilor, Romania a obtinut, ceea ce inseamna ca este permis transferul de fonduri pentru finantarea noilor prioritati de investitii, astfel incat banii europeni sa fie realocati eficient, dar si flexibilitatea alocarii de fonduri intre programele operationale, respectiv transfer de bani de la un program operational la altul pentru a finanta masurile pentru combaterea efectelor negative ale raspandirii coronavirusului.De asemenea,Potrivit Ministerului Fondurilor Europene (MFE), "reducerea concentrarii tematice" inseamna, spre exemplu, posibilitatea transferarii de fonduri initial destinate cercetarii catre mediul de afaceri in scopul relansarii economice, iar "cofinantarea integrala a cheltuielilor declarate incepand cu 1 iulie pana pe 30 iunie 2021" prevede ca in perioada mentionata sumele aferente cofinantarii nationale nu mai trebuie asigurate de la bugetul de stat, fapt care reduce presiunea pe deficitul bugetar.In ceea ce priveste "renuntarea la solicitarea evaluarii ex-ante pentru instrumentele financiare pentru finantarea capitalului de lucru", acest lucru inseamna ca sunt reduse sarcinile administrative si intarzierile in implementare pentru a reactiona mai eficient la criza de sanatate publica, precizeaza MFE in comunicat.Dincolo de eficientizarea alocarilor financiare permise de noul Regulament european, Ministerul Fondurilor Europene anunta etapele ce urmeaza a fi parcurse, incepand din 2021, impreuna cu celelalte institutii, conform memorandumului "Masuri privind elaborarea documentelor programatice finantate din fonduri europene 2021-2027" adoptat de Guvernul Romaniei.Este vorba despre semnarea de catre fiecare minister a Ordinelor Comune in vederea constituirii echipelor care coordoneaza elaborarea fiecarui program operational; finalizarea de catre ministerele responsabile, dupa caz, a autoevaluarilor nationale privind indeplinirea conditiilor favorizante pentru domeniile gestionate; raportarea stadiului indeplinirii conditiilor favorizante aflate in curs de realizare, astfel incat la nivelul MFE sa poata fi monitorizat periodic progresul; analiza de catre fiecare minister a primelor versiuni ale programelor operationale; transmiterea catre CE a primelor versiuni ale Programelor Operationale si a Acordului de Parteneriat 2021-2027.Pana in prezent, in contextul negocierilor cu Comisia Europeana, la nivelul MFE au fost elaborate deja primele versiuni ce contureaza structura programelor operationale pana la nivel de indicatori de realizare si de rezultat pentru fiecare axa prioritara."Vestea buna pentru romani este ca, cu un buget de aproximativ 4,5 miliarde de euro", a adaugat ministrul Marcel Bolos.Potrivit MFE, Regulamentul (UE) 2020/558 al Parlamentului European si al Consiliului a fost aprobat de Comisia Europeana si publicat vineri in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene