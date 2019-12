Petardele aruncate de ministrul Bolos la sfarsit de an

Asteptarea din ajun de Craciun, a luat sfarsit subit, in ajun de An Nou, cand, tot seara ca vardistii, acest guvern a primit din nou spre aprobare Memorandumul petarda.



De acum inainte, campul de negociere este delimitat prin tarusii batuti prin acest Memorandum, iar toate discutiile ulterioare si deciziile luate vor avea ca fundament documentul agreat de guvern. Asa functioneaza lucrurile la noi: efortul nu este de a elabora documente fundamentale, strategii, politici publice bazate pe analize, calcule, impact, ci tot accentul se pune pe forta de a impune in guvern un oarecare document care serveste anumitor inerese chiar daca ulterior efectul acestora va fi dezastruos.

Tavi Mogos

Ce il recomanda pe Bolos ca ministru la un asemenea angajament de ordin extrem de tehnic... ne intrebam cu totii, dumneavoastra pentru ca nu stiti, iar eu tocmai, pentru ca stiu. Povesteam acum vreo cateva saptamani de jocul ieftin si contraperformant pe care il face Bolos pe partitura PSD, mai precis ultima intalnire de negociere cu reprezentantii Comisiei Europene . Pe scurt, Bolos de la PNL mimeaza actul de guvernare, iar Mihaela Toader, predecesorul actualului ministru in functia de demnitate publica, scrie in continuare programul 2021-2027, duce negocierile cu Bruxellesul, desfiinteaza structuri si muta miliarde dupa bunul plac, continuand sarcasticul dicton PSD-ist "pentru ca putem".Facand o paranteza, nu pot sa nu remarc vesnica mirare in care traieste aceasta echipa guvernamentala de cand a preluat mandatul de la mult hulitii PSD-isti, de parca sunt Feti Frumosi si Ilene Cosanzene nascute din spuma marii neatinsa de vreo briza diafana sau de vreun gainat de pescarus alb, cu sau fara ram de maslin in cioc.Acum, alaturi de dumneavoastra, ma intreb si eu unde or fi trait acesti semizei, cu ce s-or fi hranit, ca doar n-or fi fosti PDL-isti deghizati sau adunatura de transfugi PSD, PPDD, etc, scuipata in san, data peste cap peste noapte si transformata in Pegas inaripat si imaculat?Ministrul Bolos, spre deosebire de ceilalti PNL-isti, ALDE, PMP si transfugi PSD aflati la guvernare, nu se mira deloc; tactica lui este bate palma cu Sarsaila si lasa-l pe el sa-si faca mendrele ca oricum tu nu esti capabil.Si ce sa vezi, iese Marcel al nostru la inaintare cu niste petarde (ca tot e de sezon, sic!) si rupe gura targului pocnind din bici: "Romania nu a pierdut fonduri europene in 2019, in ultimele doua luni fiind eliminat riscul dezangajarii ce parea iminent" . Vai tie, slujbas de rand, unealta boanta in buzunarul PSD, arunci o petarda fasaita, dar nu spui ca de fapt ai rostogolit tavalugul sanctiunilor prin ascutirea condeiului si nu prin luarea de masuri ferme si schimbari structurale. Cu alte cuvinte, fara alte precizari, ministrul lasa impresia ca s-a petrecut o vraja, un fenomen misterios, o aliniere fericita a planetelor... cand, in realitate este doar o simpla vrajeala!Mihaela Toader il tine pe ministru legat prin sfori, iar prestatia de Muppets a acestuia nu este credibila nici pentru slugile din imediata apropiere, daramite pentru directoratele generale din cadrul Comisiei Europene care privesc cu mirare acest datul de-a berbeleacul al demnitarului roman.Arata aceeasi sursa ca "", mai da ministrul o petarda, asociind termeni tehnici neintelesi de publicul larg cu cifre bombastice pentru a crea o perdea cat mai densa de fum in randul unui electorat si asa destul de confuz de gafele facute de actualul guvern in scurta perioada scursa de la instalare.Nu vreau sa intru in discutii cvasi-tehnice de detaliu, dar ceea ce se intampla nu are nicio legatura cu rostogolirea riscului de dezangajare, iar platile facute sunt efectul muncii prestate anterior de directiile din cadrul MFE, sarmanul ministru neavand decat firava contributie ca a fi semnat niste documente pregatite de structurile din subordine.Normal era ca pe langa petardele aruncate pentru impresie artistica, ministrul sa ne spuna si ce masuri a luat el pentru a atinge o astfel de pseudo-performanta! Nu cautati sa gasiti astfel de informatii pentru ca nu exista; ce e cert este doar o masinarie de partid care tureaza motorul in doi timpi, dand rateuri la fiecare schimbare de viteza, precum un Trabantzel spoit in rosu de Ferrari.Ajunsi aici, fireste va intrebati care e targul, de ce se complace Marcel Bolos in jocul asta ieftin, "uite Mosu', nu e Mosu'!"Pai, prietenul asfaltatorilor de elita provine din casta aleasa a imbarligatorilor din Ministerul Transporturilor, iar cand guvernul tehnocrat a preluat fraiele in 2015, se gudura pe la usa Aurei Raducu, proaspat numita ministru la fonduri europene, sa-l unga pe el sef la fondurile nerambursabile alocate de UE pentru transporturi. Ca si acum, evident ca in demersul lui nu era manat de un dor launtric de a brazda intinsul tarii cu autostrazi late si frumoase, ci era impins de interesele jocurilor facute in domeniul transporturilor de consultanti, beneficiari, autoritati (celebra Troica a inmormantarii proiectelor de infrastructura din Romania). Nu degeaba, in mandatul actual, Bolos si-a numit ca secretar de stat tot o fidela a regimurilor trecute din zona de interes a transporturilor.In 2015, dupa ce si-a luat flit de maxima rezonanta de la usa MFE, s-a sucit pe calcaie si s-a aciuit in poala ministrului jucator de la transporturi, fiind uns secretar de stat. Practic, in decurs de zile a schimbat tabara: din aparatorul banilor europeni, a trecut in tabara mascarii intereselor baietilor destepti din transporturi. A percutat imediat si, cu presiuni coplesitoare la nivel de guvern, a incercat sa bage pe gat celor care gestionau banii europeni proiecte care nu erau eligibile, dat fiind faptul ca se aflau intr-o faza care cadea sub incidenta restrictiilor ghidurilor de finantare.Mai sunt si alte iesiri la rampa ale mandatului de atunci al lui Marcel Bolos, dar nu vreau sa mut discutia intr-o zona strict tehnica legata de contractele FIDIC sau elaborarea Master-Planului de Transport. Cert este ca mandatul s-a terminat la preluarea guvernarii de catre PSD in ianuarie 2017, iar Marcel Bolos s-a retras la conducerea unuia din ADR-urile care se ocupa cu folosirea fondurilor nerambursabile pentru dezvoltarea uneia din cele 8 regiuni ale tarii.Din pozitia asta, pe timpul guvernarii PSD, actualul minstru Bolos a fost pres in fata demnitarului de atunci de la fonduri europene, Mihaela Toader, avand interes ca fondurile sa curga fara incetare spre regiunea pe care o pastorea. Fireste ca acum, dupa ce rolurile s-au inversat, fie si doar formal, ministrul Bolos sa joace in telenovela regizata de aceeasi Mihaela Toader, nimeni alta decat groparul fondurilor europene din 2007 pana in prezent si cel putin pana in 2029, asa cum stau lucrurile acum.Marcel Bolos are flerul de animal de partid si stie ca dupa ce-si incheie mandatul, fie si in mod rusinos, se intoarce la ADR-ul lui si va depinde iar de bunavointa Mihaelei Toader.Sa nu credeti ca sceneta asta tragi-comica este doar un simplu joc de societate; se negociaza pe fata, se negociaza puternic, iar pentru cunoscatori trocul este transparent: eu, Bolos, apar interesele baietilor sclipitori din infrastructura de transport, tu, Toader, esti unealta baroniadei PSD din teritoriu, deci imi dai mormanul din transporturi si iti las mana libera in regional.Cum se concretizeaza asta? Pai simplu, in negocierile pentru perioada de programare viitoare, 2021-2027, Marcel Bolos arunca la cos toate eforturile facute de a decupla interesele de la protofoliul transporturilor de sursa de finantare de la programul operational si rupe o halca din Programul Operational Infrastructura Mare si o reda Ministerului Transporturilor, asa cum era in guvernarea Ponta, iar, pe atunci, Kovesi si-a innobilat cartea de vizita cu demascarea matrapazlacurilor politico-economice facute cu banii pentru drumuri si sosele.Cu alte cuvinte, domnul minstru intoarce roata istoriei triste a infrastructurii romanesti si duce iar cainele la macelarie. Sa te tii zaiafet, pocnitori si artificii!La schimb, acelasi ministru isi lasa pana mangaiata de Mihaela Toader si deseneaza cu ea o arhitectura a noilor programe operationale pe placul acesteia. Cu alte cuvinte, desfiinteaza programe operationale cu impact deosebit la nivel national, cum este Programul Operational Competitivitate, pe care le sparge si le duce in teritoriu.Degeaba se lamenteaza cei de la Comisia Europena, in zadar umplem noi paginile gazetelor, trocul e setat si lucrurile nu par ca pot fi schimbate in actuala conformatie a guvernului.Si iata cum dolul e dovedit sau, pe intelesul ministrului, minciuna are picioare scurte, fapt argumentat prin acte publice, nefiind nevoiti sa scoatem din arhivele personale informatiile incriminatoare! In ajunul sarbatorilor de Craciun, guvernul trage pe repede-inainte o sedinta la fapt de seara, sa zicem ca vardistii, daca tot eram obisnuiti pana atunci cu marota "noaptea ca hotii", iar acum ne jucam de-a hotii si vardistii.In respectiva sedinta, Marcel Bolos plaseaza doua acte parafate de Mihaela Toader - retineti, pana mai ieri demnitar PSD la conducerea MFE - nimic altceva decat doua Memorandumuri sau, mai bine zis, o fumigena si o petarda. In primul , Mihaela Toader, prin vocea minsitrului Bolos, vorbeste de rezultatele celei de-a 5 sesiuni de negociere intre MFE si Comisia Europeana cu privire la perioada de programare 2021-2027. Documentul e o forma ferchezuita a negocierii propriu-zise care a avut loc in perioda 2-4 decembrie 2019, a carei forme reale v-am dezvaluit-o atunci, la cald. Pe scurt, ceea ce in document este consemnat ca fiind realizarea demersurilor pentru elaborarea Strategiei de Specializare Inteligenta, in realitate a fost ingrijorarea manifestata de Comisie ca lucrurile treneaza si trebuie accelerat procesul.Mai departe, in document se spune ca faza pregatitoare pentru proiectul strategic Danubius este finalizata, in realitate, cei de la Comisie au spus ca nu mai finanteaza niciun astfel de proiect (in care intra si laserul de la Magurele), Comisia nefiind obligata sa indese bani cu forta pe gatul nimanui.Si tot asa, cititi in paralel documentul fumigena prezentat de PSD prin Marcel Bolos si relatarea reala de la fata locului si veti putea decripta metalimbajul politic folosit pentru a acoperi mizeria care zace la fonduri europene, facuta si acoperita de o singura persoana, Mihaela Toader.Dar, fie si asa, cu toate ca documentul a trecut de guvern, el s-a vrut un paravan, adica o fumigena pentru celalalt memorandum , introdus la pachet ca sa-i usureze aprobarea si in care se vorbeste raspicat despre arhitectura noilor programe operationale pe perioada 2021- 2027. Pentru publicul neavizat, s-a incercat o inducere in eroare grava a guvernului prin propunerea unei arhitecturi sleampate care s-a vrut a se inocula ca fiind rezultatul negocierilor.Nu domnule, Orban, nu domnule Iohannis! Aceasta pseudo-arhitectura a programelor este o punere in opera a programului de guvernare PSD stopat in mod abrupt de numirea unui nou guvern in noiembrie 2019. Singura schimbare adusa este legata de interesele noului ministru al fondurilor europene si care in negocierile lui cu Mihaela Toader a reusit sa faca o parte indestulatoare pentru transporturi, dar intr-un mod la fel de nociv ca acela prin care PSD-ul trage sa duca aiurea fondurile la cheremul baronilor locali, modalitate sanctionata verbal de cei de la Comisie prin manifestarea ingrijorarii lipsei de guvernanta la nivel local si cu atat mai putin a responsabilitatii si leadershipului.Urmarea, acest Memorandum petarda nu a trecut. Deci au fost introduse doua memorandumuri, unul fumigena cu rol de acoperire care a trecut si unul petarda cu rol de asumare a unor obligatii neintemeiate, care nu a trecut. Stiind modul de actiune al PSD, forta baronilor din teritoriu, vulnerabilitatea PNL in parlament si jocul facut de ministrul Bolos, am numarat cu deznadejde clipele pana cand fortele oculte vor birui, iar premierul Orban va asuma acest memorandum, probabil fiind prezantat ca o mare victorie in momentul oficializarii.In mod firesc, trebuia continuata arhitectura programelor din actuala perioada, cu imbunatatirile de rigoare aduse din lectia invatata, ce a fost bun si ce nu a mers, consolidarea principiului de a nu duce cainele la macelarie, adica de a da gestionarea fondurilor celor care au interesul deturnarii acestora si de a evita reinventarea rotii la nesfarsit.Sunt domenii de mare tehnicitate precum digitalizarea, specializarea inteligenta, economia cunoasterii, a 4-a revolutie industriala, inteligenta artificiala si altele care sunt greu intelese la nivel de tara de Romania, daramite sa le mai duci si pe mana baronilor locali in speranta ca vor reusi acestia ce nu se poate la nivel central cu resurse superioare si un control mult mai adecvat.Mai mult, pe langa arhitectura programelor, vorbim si de o noua arhitectura institutionala care nu are creat inca acel cadru juridic necesar pentru o functionare eficienta. Vorbesc aici de ADR-uri, care in noua arhitectura vor avea rol de Autoritati de Management, dar care in forma actuala de organizare ele sunt organizatii non-guvernamentale si pentru care este necesara identificarea de solutii legislative care sa le permita ordonantare de credite ale bugetului de stat (modificarea Legii nr.500/2002 privind finantele publice).De asemenea, promovarea instrumentelor ITI si CLLD in forma actuala s-a dovedit un fiasco, subliniat si de reprezentantul Comisiei printr-un laconic raspuns "are you kidding me" la propunerea Mihaelei Toader de a le continua. Repet, aceste instrumente nu sunt rele ca principiu, dar modalitatea PSD-ului de implementare le-a transformat in niste masinarii de angrenare a unor interese oculte la nivel local.In al treilea rand, pe langa o noua arhitectura a programelor si a institutiilor, noua reasezare implica si o alta arhitectura a resursei umane, fapt care va bulversa migrarea functionarilor dinspre specializarea acumulata in actualele programe spre programe noi care necesita un timp indelungat de rodare, nu mai vorbesc de acreditare, desemnare, auditare, validare, etc.Ca timp, poate va aduceti aminte de guvernarea Ponta cand noua perioada de programare incepea la 1 ianuarie 2014, iar desemnarea tutror programelor s-a facut in 2016 si asta pentru ca s-a petrecut minunea preluarii responsabilitatii de catre guvernul tehnocrat, altfel cred ca si acum, in ultimul an de programare Romania nu ar fi reusit sa aiba niste programe operationale functionale.Pe langa inceperea noii perioade de programare, romania are obligativitatea si a inchiderii actualelor programe din perioada 2014 - 2020, iar migrarea personalului de la programe in derulare spre programe noi ar crea un haos si o intarziere fara seaman.Pentru ca publicul sa aiba o reprezentare reala a transformarilor inutile care se propun, din actuala arhitectura raman doar 3 autoritati, iar in noua structura se propune infiintarea altor 12. Asta implica un travaliu, resurse si timp pe care Romania nu si le permite acum, mai ales ca schimbarile au la baza niste trocuri triviale nicidecum analize, studii, simulari.Colac peste pupaza, in tot acest infern, pentru a beneficia de fondurile din noua perioada de programare, trebuie elaborate ghidurile, calendarul de lansari, adaptata si armonizata legislatia, asta in conditiile in care Romania nu va mai beneficia de regula N+3 de pana acum ci de N+2 (anul de referinta plus inca doi) ceea ce va pune o presiune si mai mare asupra unui sistem si asa destul de greu incercat. Facand aceasta aritmetica simpla a unui an mai putin, in noile conditii date, Romania poate pierde la masa verde alocarea pentru 2021, fara macar sa apuce sa intre in teren.Domnule ministru Bolos, opriti aceasta perdea de fum, aruncati PSD-ul la locul lui, lasati profesionistii sa va sfatuiasca si puneti mai presus interesele tarii decat cele ale unor grupuri interesate din transporturi.Domnule prim-ministru Orban, lasati de-o parte propaganda ieftina de partid si guvernati cu responsabilitate si profesionalism, chair si in aceasta perioada scurta pana la alegeri. Timpul este limitat, dar focul fondurilor europene acuma se aprinde, daca nu suntem capabili sa intretinem valvataia inca de la inceput, sa nu ne miram ca in anii urmatori o sa bajbaim intr-un peisaj fumegand intretinut de PSD si care, culmea, tot ei vor fi cei care for arata cu degetul spre slaba guvernare atunci cand li se va da prilejul sa se pozitioneze altfel fata de fondurile europene.