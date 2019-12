Romania nu a pierdut fonduri europene in 2019, riscul fiind eliminat in ultimele doua luni, anunta Guvernul

Riscul decomiterii de fonduri

", a declarat Bolos.Potrivit acestuia, incepand cu data de 4 noiembrie 2019, riscul decomiterii de fonduri a fost eliminat la nivelul tuturor programelor operationale."Mai mult decat atat, valoarea declaratiilor de cheltuieli pe care le-am transmis catre Autoritatea de Certificare si Plata din Ministerul Finantelor Publice a depasit cu peste 467 milioane euro tinta de dezangajare pentru Programele finantate din Politica de Coeziune si pentru Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.Astfel, valoarea declaratiilor de cheltuieli pe care le-am asigurat si transmis Ministerului Finantelor Publice de la inceputul lunii noiembrie pana la sfarsitul acestui an a fost fost de 1,02 miliarde euro", a adaugat ministrul.Bolos a reamintit ca Romania avea, la 31 octombrie 2019, risc de decomitere in principal pentru Programul Operational Capital Uman (POCU), Programul Operational Regional (POR), Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA) si Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.Valorile declaratiilor de cheltuieli transmise de Autoritatile de Management catre Ministerul Finantelor Publice in perioada noiembrie - decembrie 2019 au fost: Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) - 258,6 milioane de euro, Programul Operational Capital Uman - 177,5 milioane de euro, Programul Operational Competitivitate - 70,2 milioane de euro, Programul Operational Asistenta Tehnica - 15,7 milioane de euro, Programul Operational Regional - 395 milioane de euro, Programul Operational Capacitate Administrativa - 32 milioane de euro, Programul Operational Asistenta Dezavantajati - 56,8 milioane de euro.In prezent, rata de absorbtie a Romaniei este 36% raportat la media UE, care este de 39%. Totodata, valoarea sumelor primite de Romania de la Comisia Europeana este de peste 11 miliarde euro.