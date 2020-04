Spitalele din reteaua COVID-19, anuntate sa-si cumpere ce au nevoie. Decontarile se vor face ulterior

Prioritate: Spitalele sa-si cumpere imediat echipamentele

Potrivit unui comunicat de presa transmis, sambata, de Ministerul Fondurilor Europene, toate spitalele din reteaua COVID-19, mentionate in Ordinul 533/29.03.2020 publicat de Ministerul Sanatatii, pot achizitiona echipamente medicale si de protectie, cheltuielile urmand a fi decontate ulterior inclusiv pentru achizitiile efectuate incepand cu data de 1 februarie 2020.Unitatile spitalicesti au la dispozitie adresa covid19.sanatate@fonduri-ue.ro unde pot adresa orice intrebari legate de achizitii si rambursari, echipa mixta de specialisti din Ministerul Sanatatii si Ministerul Fondurilor Europene raspunzand in 24 de ore solicitarilor."Prioritatea este ca spitalele sa isi poata cumpara imediat echipamentele de care este nevoie! Rambursarea din fonduri europene este o etapa ulterioara. Spitalele nu trebuie sa astepte publicarea Ghidului pentru ca ar face un deserviciu pacientilor.Achizitia este una si trebuie facuta ACUM, rambursarea este altceva, si se face in paralel fara a afecta sanatatea oamenilor, care este prioritara", explica ministrul Marcel Bolos mecanismul prin care spitalele sunt ajutate sa isi cumpere dotarile necesare pentru lupta impotriva epidemiei de coronavirus (COVID-19).Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , si ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, au stabilit, intr-o scrisoare comuna, detalii privind justificarea costurilor de achizitie, regulile de transparenta a procedurii de achizitie in situatii de urgenta, regulile de inregistrare in patrimoniu a echipamentelor si mecanismul de decontare.In categoria echipamentelor medicale se includ toate acele categorii de echipamente medicale care se utilizeaza in mod direct sau indirect pentru tratarea pacientilor bolnavi, precum ventilatoare, statii de monitorizare, injectomate, automatizare, laringoscopie.In categoria echipamentelor de protectie medicala se includ echipamente de protectie, combinezoane, manusi de protectie, dezinfectanti precum si alte echipamente de protectie destinate personalului medical implicat direct sau indirect in tratamentul pacientilor infectati cu coronavirus.