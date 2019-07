Juncker il primeste pe Ioan Mircea Pascu in Comisia Europeana, dar nu ii da portofoliul Corinei Cretu si nici altceva de facut

nu ii va fi alocat un portofoliu specific

Cat ne costa mandatul gol al lui Ioan Mircea Pascu

Ce urmeaza

Ziare.

com

Vineri, presedintele Jean-Claude Juncker a transmis Parlamentului European ca i-a intervievat pe Kadri Simon si Ioan Mircea Pascu si ca acestia indeplinesc criteriile pentru a fi membri ai Comisiei Europene, potrivit Articolului 17 93) al Tratatului Uniunii Europene (TEU), a precizat pentruun purtator de cuvant CE.Parlamentul European este astfel consultat in privinta numirii celor doi, pana la finalul mandatului lui Juncker, 31 octombrie 2019.Aceasta decizie este luata dupa ce Consiliul UE nu a reusit sa ajunga la unanimitate in ceea ce priveste propunerea facuta de Juncker, de a nu ii inlocui, pentru doar trei luni, pe comisarii care au vacantat postul, pentru ca au fost alesi membri ai Parlamentului European.In 11 iulie, presedintele Juncker i-a intervievat pe cei doi candidati propusi de guvernele Romaniei, respectiv Estoniei. In urma interviurilor, presedintele CE a confirmat compententa candidatilor, asa cum cere Art. 17 (3) din Tratat. A decis, de asemenea, sa nu aloce portofolii specifice celor doi comisari, tinand cont de timpul scurt ramas din mandat. Acestia vor lua parte la activitati si vor face parte din echipele de proiect.In scrisorile trimise celor doi comisari propusi, presedintele Juncker le-a reamintit de responsabilitatile ca membri ai CE, inclusivProcedural, noii membri ai CE sunt numiti de Consiliul UE, de comun acord cu presedintele CE si dupa consultarea Parlamentului European (Articolul 246, subparagraful 2 din Tratatul de Functionare a UE).Amintim ca Jean-Claude Juncker a propus Consiliului UE sa nu fie desemnati interimari pentru a ocupa cele doua portofolii vacante de comisar, insa propunerea sa a fost refuzata Motivul a fost ca inlocuirile l-ar costa pe contribuabilul european un milion de euro per comisar ; cheltuieli de instalare si de personal, dar si pensia."Niciun cetatean nu va intelege ca sefii de guvern insista, in ciuda acestor lucruri, sa-i inlocuiasca", a declarat in acest sens presedintele CE.Juncker a decis sa transfere atributiile celor doi comisari care si-au incetat mandatele, in urma alegerii lor in Parlamentul European.Andrus Ansip a detinut portofoliul Pietei Unice Digitale, iar Corina Cretu pe cel al Politicilor de Coeziune. Portofoliile au fost transferate temporar in sarcina vicepresedintelui Maros Sefcovic, respectiv comisarului Johannes Hahn.Conferinta presedintilor de comisie din Parlamentul European va audia, miercuri dimineata, propunerile de comisari interimari Ioan Mircea Pascu si Kadri Simson, din Estonia.Votul in plen va avea loc dupa ce Conferinta Presedintilor, din care fac parte presedintele PE David Sassoli si liderii grupurilor politice, va declara inchise audierile.