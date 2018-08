Greva angajatilor din Tineret si Sport provoaca situatii dramatice in taberele scolare. Ministrul Ioana Bran e in concediu

Un om are grija de 90 de copii

"Asa cum am stabilit cu toti membrii de sindicat, azi e greva generala in toata tara. Oamenii au incetat lucrul, iar acum am aflat ca doamna ministru Ioana Bran a intrat in concediu. Si-a gasit moment sa intre in concediu. Dar asta este, noi mergem inainte pana la rezolvarea revendicarilor noastre.Inca nu avem exact o statistica, insa peste tot unde am vorbit, la complexuri sportive, hoteluri, cluburi, federatii, DJTS-uri, case de cultura ale studentilor, tabere pentru copii si asa mai departe s-a incetat lucrul. Peste tot, de la Bucuresti, la Snagov, la Onesti, Ploiesti, Braila, Giurgiu, Pitesti, Cluj... Doar 30% din angajati mai muncesc, conform legii", a spus Nagy.Acesta a mentionat ca in urma grevei problemele cele mai mari sunt la taberele pentru copii."Loturile sportive aflate in cantonamente sau la cluburi nu mai beneficiaza de serviciile angajatilor, ma refer la masa, cazare, curatenie, dar si la pregatirea propriu-zisa. Dar sportivii sunt pana la urma adulti, nu e o problema asa mare.Cel mai grav este in taberele pentru copii care tin de Ministerul Tineretului si Sportului. Pentru ca acolo copiii flamanzesc. Un exemplu este Tabara Busteni unde in momentul asta sunt 90 de copii.Tabara de acolo are doar 4 angajati, iar ei au intrat in greva generala. In mod normal, la Busteni e nevoie de 14 angajati, dar e deficit de personal si cei 4 oameni muncesc non-stop, plus sambete si duminici, desi sunt pontati doar 8-16.Azi nu stiu cum un om poate avea grija de 90 de copii. Sincer va spun ca ma ingrijoreaza situatia de acolo, dar pe conducerea MTS se pare ca nu", a precizat liderul de sindicat.Andy Nagy si ceilalti lideri de sindicat vor avea in cursul dupa-amiezii o intalnire cu conducerea MTS."La ora 15:00, avem o intalnire cu conducerea MTS, dar sa vedem ce se intampla, daca deblocam greva sau nu. Nu stiu daca azi cei de acolo au mandat pentru a semna ceva cu noi, avand in vedere ca doamna ministru Ioana Bran e in concediu.Tot azi o sa negociem si Contractul Colectiv de Munca, precum si Acordul Colectiv de Munca. Dar nu vom da inapoi, am facut de-a lungul timpului multe compromisuri care ne-au transformat, din pacate, in masa de manevra", a mai afirmat presedintele SNST.Sindicatul National Sport si Tineret (SNST), afiliat la Federatia Publisind si membru al Blocului National Sindical, a organizat in ultima perioada mai multe actiuni de protest ca urmare a inechitatilor salariale din domeniu, iar miercuri a declansat greva generala si incetarea totala a activitatii in Sport si Tineret pana la solutionarea revendicarilor.In 27 iulie, angajatii MTS au intrat in greva de avertisment si au organizat un miting de protest in fata sediului ministerului. La 2 august, actiunea de protest la care au participat 250 de persoane s-a repetat , membrii de sindicat cerand demisia ministrului Ioana Bran si plecand apoi in mars spre Guvern.Sindicatul National Sport si Tineret sustine ca protesteaza in numele a peste 3.500 de salariati din Sport si Tineret. Conform conducerii SNST, 70% din personal, indiferent de vechime, studii, functie, este platit cu 1.300 lei net/luna.