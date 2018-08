Ministerul Tineretului si Sportului se dezice de grevisti. Pentru angajatii sai promite majorari pe care legea il obliga sa le acorde

Activitatea loturilor nationale nu este afectata

Institutia se dezice insa de cei care au intrat in greva generala si sustine ca nu sunt angajatii sai, astfel ca oricum pentru ei nu are ce sa faca in ce priveste salarizarea."In contextul protestelor declansate de Sindicatul National Sport si Tineret, ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a solicitat Curtii de Conturi un audit cu privire la aplicarea Legii salarizarii personalului in minister si in directiile subordonate din teritoriu pentru a verifica modalitatea de aplicare a Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului.De asemenea, salariile angajatilor din MTS vor fi majorate de la 1 ianuarie 2019, conform Legii-cadru 153/2017. Cresterile salariale vor continua, astfel incat, pana in anul 2022, vor fi eliminate inechitatile. Tot de la 1 ianuarie 2019, vor putea fi acordate sporurile pentru conditii vatamatoare, asa cum sunt ele prevazute de Regulamentul-Cadru din HG nr. 917/2017", se arata in comunicatul ministerului.Conducerea MTS precizeaza ca angajatii din federatiile sportive nu sunt angajatii sai si nu pot fi in conflict de munca cu institutia din strada Vasile Conta."In legatura cu problemele de incadrare in grila salariala a angajatilor, MTS nu poate face reincadrari la nivelul institutiilor subordonate, neavand temeiul legal pentru aceasta. MTS nu are competente de a modifica legile in vigoare.Activitatea sportiva nu va fi deloc afectata de rectificarea bugetara, care vizeaza in mare parte capitolele cheltuieli de capital si bunuri si servicii. Angajatii federatiior nu pot fi in conflict de munca cu MTS pentru ca federatiile sunt entitati de drept privat iar angajatii nu sunt salariati MTS. Angajatii federatiilor pot avea conflict de munca doar cu conducerea federatiilor", se arata in comunicat.Ministerul Tineretului si Sportului a mai anuntat ca doar 7 la suta dintre angajati se afla in greva, adica 200 de persoane din totalul de 2.998, si ca activitatea loturilor nationale nu este afectata de conflictul de munca declansat de Sindicatul National Sport si Tineret."Ministerul Tineretului si Sportului anunta ca nici una dintre unitatile din teritoriu nu si-a intrerupt activitatea in urma grevei generale anuntata pentru astazi de catre conducerea Sindicatului National Sport si Tineret. De asemenea, activitatea sportiva a loturilor si echipelor nationale nu a fost deloc afectata si se desfasoara in conditii normale.Cifra de aproape 4.000 de grevisti anuntata de conducerea SNST nu poate fi reala, din simplul motiv ca MTS are doar 2.998 angajati. Mai mult, MTS a solicitat unitatilor din teritoriu date exacte ale situatiilor locale si, din informatiile centralizate pana la aceasta ora, dintre cei 2.998 de angajati, doar aproximativ 200 se afla in greva, (deci un procent de 7% din numarul total al salariatilor), situatie care nu mai poate fi asimilata cu termenul de 'greva generala'", se arata in comunicatul MTS.Salariatii din unitatile subordonate Ministerului Tineretului si Sportului, cluburi sportive municipale, DJTS, Case de Cultura ale Studentilor, Complexuri Sportive Nationale au intrat in greva generala , miercuri dimineata, pana la solutionarea problemelor legate de inechitatile salariale comparativ cu restul bugetarilor.