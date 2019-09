Cum a fost detonata economia romaneasca printr-o ordonanta si de ce s-a apasat pe buton: Prostie sau rea-credinta?

Preturi mai mari

Concedieri

Credite mai putine

Scaderea de exporturi si cresterea importurilor

Deprecierea leului

Ne imprumutam mai scump

Companiile romanesti au fost lovite

Companii importante pleaca din Romania

Concluzie

Dr. Ioana Petrescu este consultant international pe probleme de administratie publica si directorul Centrului de Leadership si Inovare la SNSPA, fost ministru de finante si fost cadru didactic la Universitatea Maryland, College Park.

Ziare.

com

Printre zeci de pagini de masuri se regasesc si cateva bune, insa multe dintre ele extrem de nocive, dintre care trei chiar letale pentru aceste domenii: taxa de 2% pe cifra de afaceri in industria energetica, taxa pe active de 0,2-0,4% in sistemul bancar si taxa de 3% din cifra de afaceri in industria de telecom.In primele zile dupa impact, reprezentantii Guvernului negau realitatea si se intreceau in explicatii la televizor ca masurile acestea nu sunt taxe si nu vor avea efecte asupra populatiei.Un pic mai tarziu, dupa ce efectele au inceput sa apara, Guvernul a incercat sa stinga focul cu furtunurile de apa. Mai exact, a aprobat Ordonanta 19 din 2019, care regleaza unele probleme din Ordonanta 114, printre care modul de calcul al taxei pe active. Insa nici incendiul si nici emisiile radioactive ale Ordonantei 114 nu se pot opri doar cu furtunuri cu apa. Care au fost efectele de care stim pana la acest moment?In economie e ca in biliard. Daca lovesti o minge, trebuie sa prevezi cum acea minge va afecta traseul celorlalte mingi din joc si unde va ajunge fiecare dintre ele la final.Taxele majorate de aproape zece ori pe cifra de afaceri duc la preturi mai mari, platite de populatie. DIGI, Telekom, UPC si Vodafone au crescut preturile serviciilor de telecom pentru abonati.Nu au fost singurii care au majorat preturile. Inflatia din Romania a ajuns de trei ori mai mare decat media UE. Conform ultimelor date Eurostat, in august 2019, Romania a avut cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre toate statele Uniunii.Cand angajatorul trebuie sa plateasca taxe mult mai mari decat in anul precedent, este nevoit sa mai reduca din forta de munca pentru a putea plati salariile.Telekom a restructurat 692 de pozitii din totalul de 5.831 de angajati. First Bank a concediat 379 de persoane si a inchis 40 de filiale, iar presedintele bancii a anuntat imediat dupa concedieri ca masurile sunt luate din cauza "mediului operational impredictibil, care ne determina sa ne reorganizam modelul de business pentru a ne asigura un viitor sustenabil". Adica, traduc eu, din cauza ordonantelor care introduc taxe enorme pe active peste noapte.Taxa instituita pe active duce la o reducere a creditarii, mai ales pentru populatie. Datele BNR arata ca exact asta s-a intamplat, imediat dupa ce a fost publicata Ordonanta 114.In decembrie 2018, s-au acordat gospodariilor credite pentru consum in valoare de 57,9 miliarde. In ianuarie 2019, aceste credite au scazut la 57,6 miliarde si in februarie 2019 au ajuns la 57,5 miliarde. Abia in martie 2019, odata cu intrarea in vigoare a Ordonantei 19, situatia s-a redresat si nivelul de creditare a populatiei a ajuns la cel dinainte de intrarea in vigoare a Ordonantei 114.Mai exact, intre Ordonanta 114 din decembrie 2018 si Ordonanta 19 din martie 2019, creditele totale catre populatie au stagnat la 133 miliarde, desi inainte de decembrie 2018 erau pe un trend ascendent. Ca si creditele pentru consum, creditele totale si-au revenit in martie 2019, dupa ce Ordonanta 19 a adus modificari Ordonantei 114 pe partea bancara.Ordonanta 114 a facut ravagii si pe piata de energie. Mai exact, acum cumparam mai mult din afara! Exportul de energie electrica a scazut cu 32% in primele sapte luni ale anului 2019, in timp ce importurile au crescut cu 45%, conform INS.Importurile de gaze ale Romaniei au fost in iunie 2019 de 360 de ori mai mari decat acum un an, conform ANRE. Iar aceste importuri reprezinta gaz rusesc, conform e-nergia.ro. Adica i-am ajutat pe rusi cu acesta ordonanta si ne-am sabotat pe noi!Importam mai mult decat exportam. Acest lucru duce la o crestere a deficitului de cont curent. Nevoia de valuta este mai mare decat cea de lei, deci leul a devenit mai putin valoros in comparatie cu monezile straine. Euro a ajuns la 4,7432 lei, fata de 4,6458 lei, cat era in ziua in care a trecut Ordonanta 114.V-a crescut chiria in euro si dobanda la imprumutul in valuta? Si Ordonanta 114 a contribuit la asta!Cum spuneam, avem un deficit de cont curent urias, de 6 miliarde de euro, dupa doar primele 7 luni ale acestui an, rezultat al dezechilibrului dintre importuri si exporturi.Un deficit bugetar de 3%, cat a avut Romania anul trecut, adica maximul admis de UE, alaturi de un deficit de cont curent urias, da fiori pe sira spinarii oricarui investitor strain care vrea sa imprumute tara noastra prin obligatiuni. Si ingrijorarea lor se traduce in imprumuturi mai scumpe pentru Romania.In septembrie 2019, titlurile de stat pe 10 ani ale Romaniei au fost cotate in jur de 4,3%, in timp ce alte Poloniei de 2,07%, ale Ungariei de 2,27%, ale Bulgariei de 0,43% si ale Croatiei de 0,63%, conform profit.ro.Este clar ca noi toti vom plati aceste imprumuturi dezavantajoase in viitor, prin noi taxe.Majorarea taxei pe cifra de afaceri de la 0,1% la 2% a redus cu 35% profitul Transelectrica in primul semestru al acestui an. Compania a fost nevoita sa se imprumute 134 milioane, ca urmare a majorarii taxei de 20 de ori.Productia interna de gaze pare a fi in declin. Scaderea productiei PETROM a fost de 8% in primul semestru al anului 2019, conform e-nergia.ro. Statul roman este actionar majoritar la Transelectrica si detine 20% din PETROM, adica noi toti detinem parte din aceste companii care au fost lovite de Ordonanta 114."Cainele nu pleaca de la macelarie", ni se spunea anul trecut. Iata ca pleaca, daca macelaria nu mai are carne. Telekom s-ar putea retrage din Romania. CEZ si Enel vor si ei sa isi vanda afacerile din Romania si au demarat masuri concrete in acest sens. Directorul Enel a recunoscut demersurile firmei sale de a parasi piata din Romania, pentru ca nu ar mai produce randamentele dorite.Aceste plecari pot duce la disponibilizari, cresteri de tarife si reduceri de investitii in tara noastra. Nu doar companiile straine sunt afectate, ci noi toti!Am pierdut timp pretios negand realitatea si, in acest timp, incendiul a mistuit economia romaneasca. E cazul sa luam masuri drastice si sa eliminam aceste taxe cu totul, mai exact, e momentul sa punem un sarcofag pe aceasta bomba, sa oprim incendiul si emanatiile.Efectele, ca si in cazul unei bombe atomice, se vor face simtite mult timp de acum incolo.Avem, insa, responsabilitatea sa ne intrebam de ce s-a apasat pe buton? A fost prostie sau rea-vointa? Cum facem ca pe viitor o mana de oameni sa nu mai poata detona o buna parte din economia romaneasca peste noapte printr-o ordonanta.Aceasta bomba economica ar trebui sa ne trezeasca la realitate, pentru ca problema e dincolo de cateva personaje nocive din actualul guvern, e sistemul care le-a permis ca, din condei, de pe o zi pe alta, sa detoneze trei domenii esentiale ale economiei.Cine nu invata din greselile istoriei risca sa le repete. Sper sa invatam ceva din Ordonanta 114 si sa fie ultima nucleara economica din Romania!