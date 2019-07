Ion Craciunescu da de pamant cu arbitrul Chivulete de la CFR Cluj - Dinamo: Nu a fost penalti niciodata. Ce cauta in acest fenomen..

Ziare.

com

S-a terminat 1-0 pentru CFR dupa un penalti dictat de arbitrul Chivulete in ultimele 10 minute de joc, la un fault asupra lui Cestor in careul oaspetilor, fault comis de Filip."Nu e penalti niciodata! Din cate am vazut, Cestor acuza o lovitura la cap, se tinea cu mana de cap. A fost un usor contact acolo, dar eu nu dadeam niciodata penalti! A fost o faza normala de joc.Bine, acum sunt si cativa arbitri care mie nu-mi trezesc incredere, cum ar fi Chivulete, Catalin Popa si altii despre care te intrebi ce-or cauta in acest fenomen", puncta cunoscutul arbitru, care a oficiat la centru si o finala de Champions League, in 1995, pentru cotidianul Gazeta Sporturilor Si Florin Prunea , managerul general de la Dinamo a lansat acuzatii grave la adresa lui Chivulete, spunand ca a fost o viciere clara si grava de rezultat:Dinamo a inceput catastrofal sezonul in Liga 1 , avand 3 infrangeri la rand, cu 0-8 golaveraj!D.A.