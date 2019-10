Verdictul lui Ion Craciunescu dupa cea mai controversata faza de arbitraj din derbiul FCSB - Dinamo

Ziare.

La acest scor, in minutul 43, dinamovistii au cerut penalti la o faza la care mingea l-a lovit in mana pe Iulian Cristea, in careul stelist. Istvan Kovacs nu a considerat aceasta faza o infractiune si a lasat jocul sa curga.Nistor centrase cu bolta in careu, Montini a reluat cu capul, Balgradean a respins pana la Popescu, care a sutat din apropiere, mingea lovindu-l atunci in mana pe Cristea, dupa cum puteti vedea in imagini VIDEO pe acest link La pauza partidei, Ion Craciunescu a explicat in studioul DigiSport: "Da, mie asa mi s-a parut, ca se poate acorda penalti, pentru ca mana aceea este departata de corp, nu este intr-o pozitie normala", puncta fostul mare arbitru roman.Si Ionel Danciulescu a fost categoric, tot intr-o interventie pentru DigiSport: "Parerea mea este ca eu cred ca am avut si un 11 metri".Pana la urma, partida s-a terminat 1-1, intre cele doua mari rivale, iar din tabara stelistilor au inceput acuze grave de viciere rezultat, in privinta lui Istvan Kovacs:Cele doua echipe raman vecine de clasament, insa sunt in continuare departe si de play-off.D.A.