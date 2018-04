Dosarul Mineriadei: Inalta Curte a sesizat Curtea Constitutionala cu sase exceptii de neconstitutionalitate

Ce contin exceptiile trimise la CCR

Potrivit minutei instantei, exceptiile au fost ridicate de Inalta Curte, dar si de generalul in rezerva Vasile Dobrinoiu - fost comandant al Scolii Militare Superioare de Ofiteri a Ministerului de Interne, de colonelul in rezerva Petre Peter - fost comandant al Unitatii Militare 0575 Magurele, de generalul in rezerva Mugurel Cristian Florescu, adjunct al procurorului general al Romaniei, de Virgil Magureanu, director al Serviciului Roman de Informatii si de Viorel Ene, presedintele Asociatiei Victimelor Mineriadelor. Deciziile de sesizare a CCR sunt definitive.Instanta a respins alte patru cereri de sesizare a CCR.1. Exceptia ridicata din oficiu devizeaza articolele 20 alin. (1) si 21 alin. (1) din Codul de Procedura Penala. Acestea privesc constituirea ca parte civila si introducerea in procesul penal a partii responsabile civilmente.2. Exceptia ridicata devizeaza articolul 56 alin. (5) din Codul de Procedura Penala. Aceasta priveste competenta procurorului si organele de urmarire penala si competenta acestora si competenta organelor judiciare.3. Exceptia ridicata devizeaza dispozitiile din articolul 439 alin. (1) din Codul Penal, care stabilesc infractiunile contra umanitatii.4. Exceptia ridicata devizeaza dispozitiile art. 311 si art. 31 alin. (1) lit. d) teza a II-a din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Acestea privesc compunerea completelor de judecata de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.5. Exceptia ridicata devizeaza dispozitiile art. 56 alin. (5) din Codul de Procedura Penala. Acesta priveste competenta procurorului si organele de urmarire penala si competenta acestora si competenta organelor judiciare.6. Exceptia ridicata devizeaza dispozitiile art. 21 alin. (1) din Codul de Procedura Penala, art. 282 alin. (1) din CPP si art.346 alin.4 din CPP. Acestea stabilesc introducerea in procesul penal a partii responsabile civilmente, nulitatile relative si plangerile impotriva masurilor si actelor de urmarire penala.