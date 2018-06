La un an de la trimiterea in judecata, Dosarul Mineriadei n-a facut nici primul pas. Teodor Maries: O sa vedem cine sunt adevaratii sobolani

Complicitate la crima si hotie

De la huligani si golani, la sobolani

Ziare.

com

"In 13 iunie 1990, autoritatile au reprimat demonstratia din Piata Universitatii, dupa care a urmat mineriada din 14-15 iunie . In urma cu exact un an procurorii au definitivat rechizitoriul si l-au trimis catre instanta.Exact pe 13 iunie 2017.Dosarul a ajuns pe camera preliminara, conform procedurii, unde, din pacate, nu s-a definitivat nimic. Judecatorul a stabilit termen pentru 27-28-29 iunie sa se depuna concluziile de catre toate partile, dupa care se va da o solutie:, pentru completarea rechizitoriului. Cam asta s-a intamplat timp de un an: dosarul a stat pe camera preliminara", a declarat pentruIntrebat cum a fost posibil ca timp de aproape 30 de ani vinovatii pentru mortii si pentru toate ororile comise in iunie 1990 sa stea linistiti, fara sa plateasca pentru faptele lor, Teodor Maries a spus ca este vorba despre complicitate la "crima si hotie"."Asociatia 21 Decembrie si eu, personal, am facut numeroase sacrificii, peste limite, pentru ca acest dosar sa se afle astazi pe masa judecatorilor. Vina apartine in totalitate institutiilor statului - institutiile de forta si cele politice - care, din cauza complicitatilor pe care le-au avut atunci, atat in 1989, cat si in 1990, au strangulat permanent Justitia. Ele sunt vinovate ca nu s-a aflat adevarul, la fel ca si in cazul Revolutiei, pentru ca dosarele sunt complementare.", a sustinut Maries.L-am intrebat pe presedintele Asociatiei 21 Decembrie 1989, participant activ la Revolutie si la protestul maraton din Piata Universitatii, daca mitingul PSD de sambata nu i-a amintit de aducerea minerilor in Capitala in 1990 si cum i se pare termenul de "sobolan" folosit de liderii actualei Puteri in legatura cu cei care li se opun in strada."Eu am fost mai intai 'huligan', pentru ca in 22 decembrie Ceausescu ne-a numit asa. Ulterior, au urmat alte epitete, de la 'golani' pana la 'sobolani', acum. Toate ne-au fost puse de ei, de catre comunisti, nu de vreun lider al Opozitiei.Aceste epitete sunt justificate din punctul lor de vedere, pentru ca au fost momente de disperare pe care n-au stiut cum sa le gestioneze. Nu au stiut cum sa reactioneze, asa ca au pus etichete in dreapta si in stanga.Repet, eu raman un 'huligan'. Am fost onorat si cu titlul de 'golan'., pentru ca doar cei care fug vor dovedi ca sunt sobolani cu adevarat. Or, sentimentul meu este ca primii care vor fugi din calea dreptatii si a adevarului vor fi tocmai cei care au savarsit crimele de atunci si continuatorii lor - atunci, Frontul Salvarii Nationale, astazi PSD", a mai spus Teodor Maries.Miercuri, incepand de la ora 13:00, membrii si simpatizantii Asociatiei "21 Decembrie 1989" au comemorat in Piata Universitatii implinirea a 28 de ani de la "evenimentele criminale din 13-15 iunie 1990".Organizatorii au postat pe pagina de Facebook special dedicata evenimentului si o strofa din celebrul Imn al Golanilor: