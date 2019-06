Mai bine haimana, decat tradator

Mai bine golan, decat activist

Mai bine mort, decat comunist

Noi de-aicea nu plecam, nu plecam acasa/ Pana nu vom castiga si dreptatea noastra

Ziare.

com

Ai zis ca "in vidul de putere creat, trebuia sa-si asume cineva raspunderea". Ce sa vezi, tovarase Iliescu. Nomenclaturist cum fusesesi, hot nerusinat de revolutie, cum ai devenit, te-ai gasit sa ti-o asumi "in fata poporului". Pentru a edifica o dictatura cu voie de la mase. Dar si pe baza de sange varsat.Ei bine, in fata poporului ai fost si ramai acuzat pentru crimele impotriva umanitatii pe care le-ai comis impreuna cu complicii tai securisti, mai intai in decembrie '89, apoi in 13-15 iunie 1990, precum si in mineriadele ulterioare, ca sa-ti aperi de "golani" puterea dictatoriala.Si cum ai gasit cu cale sa ti-o aperi de "fascisti", dupa cum mincinos si ticalos i-ai calificat pe tinerii "golani" nevinovati, dar maltratati, schingiuiti si asasinati de ortaci si de instigatorii securisti care-i condusesera pe minerii batausi la Ion Ratiu si la variile sedii ale partidelor istorice? Simplu. Ti-ai tradat tara, al carei presedinte devenisesi in Duminica Orbului, prin minciuna si manipulare.Aveai, de altfel, experienta in minciuni (gen FSN nu va participa la alegeri), in tradari si declansari de razboaie romano-romane.Te dovedisesi specialist in instigat teroarea si muncitorimea. Mai intai in Capitala, unde-i convocasesi pe lucratorii de la platformele industriale ca sa scapi de rivalii tai din PCR si Securitate in "asumarea raspunderii in fata poporului", gen Dumitru Mazilu.Apoi, la Targu Mures, prin incitari ultranationaliste, numai bune sa reinvie vremelnic dezafectata Securitate. In fine, cu participarea ortacilor infiltrati si rinocerizati de securisti dupa revoltele din Valea Jiului, din 1977.In paralel ai dezlantuit in contra golaniadei, in care romanii, bebelusi in ale libertatii, isi exersau primii pasi in dezrobire, un razboi informational fara precedent, menit sa-i repuna pe oameni in lanturile faurite in interiorul lor de comunism.Insistent difuzata la unicul canal TV din epoca si la ziare de partid gen Scanteia, alias Adevarul lui Darie Novaceanu si Dumitru Tinu, propaganda menita sa-ti asigure puterea absoluta prostea poporul cu televizorul, osandind la greu o presupusa "vanzare a tarii".Autointitulati fesenisti, activistii PCR ii vituperau staruitor ba pe "contrarevolutionarii" din Piata, ba pe "comunistii mascati" de la Arhitectura, fara sa le pese ca denigratii scandau, golaneste, "jos comunismul".Si "noi de-aicea nu plecam, nu plecam acasa, pana nu vom castiga libertatea noastra".Ca sa potoleasca pofta de libertate si de democratie adevarata, agitpropul care-i smintise pe romani in rastimpul celor patru decenii de comunism lovea din nou, cu neostoita sete, in Occidentul simbolizat de intelectuali, de studenti, de prezumtivi "drogati violenti", de inventatii "cumparati" din Piata, ca si de "armele de la partide". In ale caror sedii se depistase "oroarea" unor masini de scris sau de copiat.Cine te-a ajutat sa scoti tara, iubita pentru debarcarea lui Ceausescu, din familia natiunilor civilizate, unde avea sa ramana, ani la rand, ca o leproasa, crunt izolata? Mentalitatea unui neam indelung mancurtizat.Implacabili in antisemitismul lor dement, conspirationistii s-au grabit sa-i invinuiasca insa pe straini, pe rege, pe mosieri, pe "bozgori" si "tigani", pe "alogenii", gen Brucan.Or, nemernicul propagandist devenit disident, iar apoi ideolog fesenist, nu fusese decat unealta mai degraba neinsemnata a unui sistem autohton, care, dezechilibrat serios de gorbaciovism si de revolutia din decembrie, cauta, prin Ion Iliescu, si fatarnica sa voce occidentala, Petre Roman, sa se redreseze.Si sa se reinstaureze in forta si durabil, fara sa mai dea vreo socoteala unei elite restranse, dar scolite, inventive si, ca atare, extrem de iritante pentru semianalfabetismul nomenclaturist. Si angoasante la culme pentru criminalii si delatorii securisti, inspaimantati demential de ideea lustratiei afirmate de punctul 8 al Proclamatiei de la Timisoara.In fata amenintarii acestor revendicari, similare celor formulate impotriva STASI in Germania inundata, atunci, de zeci de mii de romani, te-ai hotarat, cred, sa omori. Si sa omori in masa. Ai premeditat o reactie criminala de asemenea anvergura, incat sa instituie un exemplu inubliabil, descurajand pe veci glasul libertatii.Dupa masacrul intitulat ipocrit "decongestionarea" Pietii, le-ai multumit ortacilor ucigasi. In timp ce duplicitarul tau acolit, Petre Roman, aburea Vestul, mimand atasamentul fesenist la democratie, tu le justificai minerilor si securistilor care-i conduceau asasinatele, probandu-ti astfel vinovatia.Or, sangele martirilor revolutiei, al zecilor de morti ai mineriadei din iunie 90, al victimelor celorlalte mineriade ti-au patat, tovarase, mana, onoarea si numele pe veci.Sacrificiul lor ramane si o pata indelebila pe obrazul si constiinta Romaniei.Redeschisa la 10 august 2018 de Liviu Dragnea, Carmen Dan si tortionarii lor gazari si batausi din Jandarmerie, inflamata rana a razboaielor romano-romane se va inchide abia cand vei fi condamnat si inchis, asasinule.Abia cand vor fi condamnati gazarii de la 10 august. Altfel se va redeschide. Va continua sa sangereze.Va continua sa colecteze puroi, provocand noi crize, crime si agonii, ca si resute in tiranie fesenisto-pesedista, precum cea cleptocrata, dragniota, cat timp nu se va face dreptate, fie si numai simbolic, in randul ucigasilor, al tartorilor lor si al complicilor lor propagandisti.In timp ce sangele celor ingropati la Straulesti striga din pamant, nimic nu dovedeste mai clar ca Romania continua, in ciuda apartenentei ei la NATO si UE, sa balteasca intr-o sinistra "democratie originala", decat faptul ca tu, tovarase Iliescu, si complicii regimului tau ati scapat ca jandarmii lui Carmen Dan de condamnare.Si stii prea bine ca tara n-are sanse de a se face bine cat timp nu-si va exorciza demonii care au bantuit-o acum 29 de ani. Si inainte de 1990. Precum si de curand.