Procurorii militari: Executarea cuplului Ceausescu s-a facut printr-un proces penal simulat

Totodata, aceste diversiuni si dezinformari ar fi creat conditiile condamnarii si executiei cuplului prezidential Ceausescu printr-un proces penal simulat

Ordinele de eliminare

Tentativele de lichidare

Afirmatiile apartin procurorilor militari care ancheteaza Dosarul Revolutiei si au fost facute publice astazi in ordonanta prin care Ion Iliescu, Gelu Voican-Voiculescu, amiralul Emil (Cico) Dumitrescu si fostul comandant al Aviatiei Militare, Iosif Rus, au fost inculpati pentru savarsirea de infractiuni contra umanitatii.", se arata in ordonanta citata.Procurorii precizeaza ca totul ar fi inceput dupa fuga cuplului Ceausescu, iar din seara zilei de 22 decembrie 1989 ar fi fost lansata o ampla si complexa activitate de inducere in eroare (diversiuni si dezinformari), coordonata de unii componenti ai Consiliului Militar Superior (structura aflata in subordinea CFSN), acceptata si asumata de factorii decizionali ai CFSN."La randul lor, cei patru inculpati ar fi participat in mod direct la exercitarea de diversiuni si dezinformari", acuza procurorii.De altfel, anul trecut, procurorii militari anuntau ca a fost clarificata succesiunea evenimentelor petrecute la UM 01417 Targoviste, locatia unde s-a aflat cuplul Ceausescu incepand cu dupa-amiaza zilei de 22 decembrie 1989."Probele au evidentiat existenta unei constante diversiuni exercitate asupra cadrelor de comanda ale acestei unitati militare, precum si existenta unor ordine venite de la varful ierarhiei militare privind eliminarea fizica a cuplului Ceausescu".Potrivit procurorilor, pana la executia celor doi, survenita la data de 25 decembrie 1989, au fost identificate trei tentative de lichidare fizica a acestora."Au fost clarificate circumstantele si imprejurarile privind pregatirea judecarii in regim de urgenta a fostului presedinte si a sotiei acestuia, judecarea propriu-zisa, motivatiile reale care au stat la baza acestei actiuni si, mai apoi, executarea sotilor Ceausescu", explicau procurorii militari.