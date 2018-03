Dosarul Mineriadei. Victimele cer sechestru pe averile inculpatilor: Revolutionarii au drepturi, au legi, noi am primit niciun leu

Maries: Iliescu, atitudine aroganta

Aproximativ o suta de victime sau urmasi ale victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 au venit in aceasta dimineata la Tribunalul Bucuresti, pentru a se constitui parte civila in dosarul penal.Niciunul dintre inculpatii importanti din acest dosar nu s-a prezentat, cu exceptia lui Miron Cozma.(Foto: Ziare.com)Update 12.30 Fostul lider al minerilor din Valea Jiului Miron Cozma s-a aratat nemultumit de modul in care se judecadosarul Mineriadeidin iunie 1990, sustinand ca intentia celor din justitie este ca procesul sa dureze cel putin 20 de ani sau probabil pana "moare" Ion Iliescu, scrieMiron Cozma a fost intrerupt de mai multe ori de cativa barbati, care l-au huiduit si i-au reprosat ca el este cel care i-a adus pe mineri in Bucuresti, in iunie 1990. El este inculpat in acest dosar pentru infractiuni contra umanitatii, el fiind de altfel singurul dintre acuzati care a venit joi la procesul care se desfasoara la Tribunalul Bucuresti.Dupa cateva ore de stat in sala unde au loc dezbaterile, Miron Cozma a iesit pe treptele tribunalului si a facut declaratii."La modul in care se desfasoara procesul, cred ca este o intentie a celor din justitie ca acest proces sa dureze cel putin 20 de ani sau poate pana moare Iliescu. (...) Acest proces se vrea tergiversat, probabil sa moara Iliescu. Sau sa mai dispara si Petre Roman, sa isi ia elan in tarile spaniole (...). Au aparut mii de parti civile. Pe motivatia asta sa vedeti cat se va intinde procesul. O sa dureze, daca se va judeca vreodata, cel putin 10 ani, pe motivatia ca vor fi audiate victimele si se va intinde la nesfarsit. (...) Eu vreau adevarul", le-a spus Cozma jurnalistilor.Fostul lider al minerilor a aratat ca lui nu ii este frica de puscarie si s-a laudat ca a batut cu minerii sai 20.000 de "militieni" la Costesti."Mie nu imi este frica de puscarie. Am stat 11 ani in puscarie si nu a miscat nimeni in fata mea. Va aduceti aminte ca am facut concert la Rahova cu BUG Mafia. (...) Am batut 20.000 de militieni la Costesti cu 7.000 de mineri. Victor Ciorbea a disponibilizat 30.000 din armata mea de 43.000 de mineri din Valea Jiului. Am ramas cu 13.000 si au crezut ca m-au invins. Am luat 7.000 de mineri si am batut 20.000 de politisti si jandarmi. Scrie in rechizitoriu", a adaugat Cozma.Teodor Maries, presedintele Asociatiei 21 Decembrie 1989, a declarat la intrarea in Tribunalul Bucuresti ca se solicita acordarea de termene scurte si celeritatea actelor de cercetare judecatoreasca din cazul Mineriadei."Se asteapta o decizie de atatia ani, trebuie sa fie o decizie rapida, pentru ca dosarul sa intre in firesc, in sensul de a merge in instanta si pentru a fi inceputa judecata. Aceasta faza preliminara trebuie sa se incheie cat mai repede. Nu am avut aprobarea de a vedea sala.Este normal ca inculpatii nu s-au prezentat. Ion Iliescu, presedinte de onoare al Frontului Salvarii si astazi al PSD-ului. Este ceva normal. Aceeasi atitudine aroganta a criminalilor din decembrie '89 si pana in 2018".Viorel Ene, presedintele Asociatiei Victimelor Mineriadelor, a depus mai multe documente in care a aratat ca acest dosar ar fi "foarte prost instrumentat"."Procurorii trebuiau sa faca cercetari si pentru mortii de la Straulesti. Procurorii au refuzat sa faca acest lucru", a explicat Ene.Presedintele Asociatiei Victimelor Mineriadelor a explicat ca la Straulesti au fost patru persoane decedate, doua ucise de Militie si doua de Armata si 18 raniti prin impuscare."Din 167 de inculpati care au fost initial, au mai ramas doar 14", a explicat Ene. El a aratat ca mai multi sefi din Ministerul de Interne nu au fost trimisi in judecata.Viorel Ene a precizat ca prin avocati au depus la termenul trecut o cerere de sechestru pe averile inculpatilor. "Vrem tragerea la raspundere a celor vinovati si despagubiri pentru cei care au avut de suferit. Facem o paralela, revolutionarii au drepturi, au legi, pe cand victimele Mineriadei nu au primit niciun leu despagubiri, nu au fost asistati, nu au primit ajutoare de la nimeni. Este o lupta a noastra, personala, pe care o ducem de 28 de ani cu sistemul".Lipsa spatiului de la Inalta Curte a fost dezvaluita de sefa Inaltei Curti, Cristina Tarcea, la bilantul Ministerului Public."Am vazut ca s-a finalizat Dosarul, dosar care a fost trimis in judecata la Inalta Curte. Inalta Curte nu are o sala in care acest dosar sa fie judecat . A trebuit sa incheiem diferite protocoale cu Curtea Militara de Apel - si acea sala pusa la dispozitie e neincapatoare - si sa ne rugam la alte instante din Bucuresti pentru a ne gazdui pentru a judeca acest dosar", a explicat presedintele instantei supreme. Judecatoarea a mai afirmat ca se roaga ca Dosarul Hexi Pharma sa nu ajunga destul de curand la aceasta instanta , pentru ca nu are unde sa-l depoziteze. Primul termen al dosarului a avut loc pe 20 februarie, la Curtea Militara de Apel, insa sala repartizata s-a dovedit neincapatoare pentru sutele de oameni veniti la proces, astfel incat a izbucnit un scandal, dupa ce persoanele citate ca parti civile au fost nevoite atunci sa stea afara, in frig, asteptandu-si randul sa fie strigate de pe o lista.Dintre inculpati a venit doar fostul director al SRI Virgil Magureanu, care a fost intampinat cu huiduieli. "Criminalule, sa faci puscarie pentru ce ai facut!" - i-au strigat oamenii. Pentru a nu se mai repeta o asemenea situatie, instanta suprema a decis ca procesul sa se desfasoare in sala de festivitati a Tribunalului Bucuresti.Peste 1.400 de oameni sunt asteptati sa se prezinte la proces, fiind citati ca parti civile.Pe 13 iunie 2017, Parchetul Militar i-a trimis in judecata pe:, la data faptelor presedinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Nationala (CPUN) si presedinte al Romaniei;, fost prim-ministru;, fost viceprim-ministru;, fost director al Serviciului Roman de Informatii, general (rez.), adjunct al procurorului general si sef al Directiei Procuraturilor Militare, pentru, prev. de art. 439 alin. 1, lit a din Codul Penal () - 4 acte materiale, art. 439 alin. 1 lit. g () - 1.388 de acte materiale si art. 439 alin. 1 lit. j () - 1250 de acte materiale.De asemenea, au fost trimisi in judecata amiralul in rezerva, la data savarsirii faptelor, membru al Consiliului Provizoriu de Uniune Nationala si sef al Directiei Generale de Cultura, Presa si Sport din cadrul Ministerului de Interne, pentru infractiuni contra umanitatii, prev. de art. 439 alin. 1, lit. g (1388 de acte materiale) si art. 439 alin. 1 lit. j (1250 de acte materiale) din Codul penal, cu aplicarea art. 439 alin. 1 art. 5 alin. 1 din Codul penal,, vicepresedinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Nationala,, la acea data sef de cabinet si consilier al primului ministru,, presedinte al Biroului Executiv al Ligii Sindicatelor Miniere Libere "Valea Jiului",, lider de sindicat la Exploatarea Miniera Barbateni,, ministru adjunct la Ministerul Minelor, pentru infractiuni contra umanitatii, prev. de art. 439 alin. 1, art. 439 alin. 1 lit. g (856 de acte materiale) si art. 439 alin. 1 lit. j (748 de acte materiale) din Codul penal.In Dosarul Mineriadei, procurorii militari i-au trimis in judecata si pe generalul in rezerva, comandant al Scolii Militare Superioare de Ofiteri a Ministerului de Interne, colonel in rezerva, comandant al Unitatii Militare 0575 Magurele, apartinand Ministerului de Interne, pentru infractiuni contra umanitatii, prev. de art. 439 alin. 1 lit. g (431 de acte materiale) si art. 439 alin. 1 lit. j (431 de acte materiale) din Codul penal si, director al I.M.G.B., pentru infractiuni contra umanitatii, prev. de art. 439 alin. 1 lit g (5 acte materiale).