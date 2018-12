Dosarul Revolutiei: Ion Iliescu si Gelu Voican Voiculescu, inculpati pentru infractiuni contra umanitatii

Acuzatiile procurorilor

Tinta: Puterea

Ce s-a intamplat dupa 22 decembrie '89

cei patru inculpati din acest dosar ar fi participat in mod direct la exercitarea de diversiuni si dezinformari

Psihoza teroristilor: 12.600.000 de cartuse

Care ar fi fost rolul lui Cico

Ziare.

com

Punerea in miscare a actiunii penale este un pas procedural premergator trimiterii in judecata. Practic, procurorii militari au schimbat incadrarea lui Ion Iliescu din suspect in inculpat. "Ordonanta de punere in miscare a actiunii penale a fost comunicata inculpatilor", anunta anchetatorii."Patru persoane din sase am fost inculpate", a explicat Gelu Voican Voiculescu la Digi24. Acesta a spus ca este vorba de o faza din ancheta penala. "Eu am fost un om care am iesit in strada, nu aveam nicio autoritate sa dau ordine sau sa ma angajez in actiuni militare.Tot procesul acesta reprezinta o razbunare politica. Este trist si dureros ca Revolutia sa fie folosita in lupta politica", a declarat Voican-Voiculescu.El s-a aratat indignat ca o parte din acuzatii privesc modul in care s-a implicat in procesul sotilor Ceausescu."Cuplul lui Ceausescu nu merita sa fie executat? O revolutie de asta s-a facut. Acum ne pare rau de ei? O revolutie este o ruptura fata de ordinea de drept existenta. Nu mai invocati procesul Ceausescu ca urmare a unei diversiuni. Am dat curs unui deziderat unanim, intreaga Romanie dorea asta. Si acum scrie pe cladiri:. Procurorii dau curs unei directive care a venit clar din partea lui Klaus Iohannis", a acuzat Voican-Voiculescu.In prezent, Gelu Voican Voiculescu este seful Institutului Revolutiei, aflat in subordinea Senatului.Parchetul General mai anunta ca cercetarile in acest caz au vizat stabilirea situatiei de fapt in ceea ce priveste exercitarea directa a prerogativelor puterii de stat si a luarii deciziilor cu caracter politic si militar de catre grupul de decizie politico-militara al Consiliului Frontului Salvarii Nationale (CFSN), format din Ion Iliescu, Silviu Brucan, general locotenent Victor Atanasie Stanculescu, general maior (r) Nicolae Militaru (reactivat ulterior, inaintat in grad militar si numit ministru al Apararii) si Gelu Voican Voiculescu."Probatoriul administrat a relevat ca intreaga forta militara a Romaniei, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne - Departamentul Securitatii Statului, precum si Garzile Patriotice, incepand cu data de 22 decembrie 1989, orele 16:00, s-au pus la dispozitia Consiliului Frontului Salvarii Nationale si conducerii acestuia.Din acelasi moment, grupul de decizie politico-militara al CFSN a luat deciziile importante cu caracter politic si militar,", explica magistratii.Pentru atingerea acestor scopuri, incepand cu seara zilei de 22 decembrie 1989, ar fi fost lansata o ampla si complexa activitate de inducere in eroare (diversiuni si dezinformari), coordonata de unii componenti ai Consiliului Militar Superior (structura aflata in subordinea CFSN).Aceasta ar fi fost acceptata si asumata de factorii decizionali ai CFSN. Din Consiliul Militar Superior au facut parte general locotenent Atanasie Victor Stanculescu, general de armata Nicolae Militaru si sefi de directii militare.La randul lor,, spun procurorii.Cercetarile vizeaza faptul ca prin instaurarea unei psihoze generalizate a terorismului ar fi fost create numeroase situatii de foc fratricid, trageri haotice, ordine militare contradictorii etc."In acest context,Psihoza terorista ar fi fost indusa cu intentie prin diversiuni si dezinformari si a provocat, dupa 22 decembrie 1989, un numar de 862 de decese, 2.150 raniri, lipsirea grava de libertate a sute de persoane, vatamari psihice.Aceste consecinte tragice au fost mult mai grave decat cele ale represiunii exercitate in intervalul 17-22 decembrie 1989 (orele 12:00).Probatoriul administrat in cauza ar fi relevat ca(contribuind astfel la instaurarea unei psihoze generalizate a terorismului), ar fi participat la dezinformarea si diversiunea exercitate pentru executarea cuplului Ceausescu si ar fi acceptat si asumat politic acte diversioniste comise de unele cadre cu functii de conducere din MApN, fara a interveni pentru stoparea lor."Totodata, inculpatul Iosif Rus, in calitate de comandant al Aviatiei Militare, ar fi intervenit in noaptea de 22/23 decembrie 1989, fara drept si in deplina cunostinta de cauza, asupra planului de aparare a Aeroportului International Otopeni si ar fi contribuit astfel la moartea a 48 de persoane (40 de militari si 8 civili), precum si la ranirea grava a altor 15 persoane.La 23 decembrie 1989, a emis ordinul diversionist de schimbare a cocardelor tricolore ale elicopterelor apartinand Regimentului 61 Boteni, fapt ce ar fi dus la deschiderea focului fratricid, implicit la ranirea unor persoane. A emis si alte ordine militare, conduite care in afara rezultatelor concrete enuntate ar fi contribuit la agravarea psihozei teroriste", arata procurorii militari.De asemenea, in cazul lui Emil (Cico) Dumitrescu, prin aparitiile sale televizate din 22 decembrie 1989 precum si prin activitatea de conducere si coordonare in cadrul Comandamentului militar instaurat la etajul XI al Televiziunii Romane incepand cu data de 22 decembrie 1989, ar fi contribuit in mod direct la manifestarea fenomenului diversionist existent in intervalul 22-30 decembrie 1989."Urmarea imediata a acestor conduite a fost complexa, a presupus producerea unor rezultate multiple asupra unui numar mare de persoane si ar fi generat o stare de pericol pentru existenta unei parti insemnate a populatiei civile de pe intregul teritoriu al Romaniei", conchid procurorii militari.