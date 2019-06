Ion Iliescu ramane internat. Medicii spun ca se simte bine

Ziare.

com

"Starea de sanatate a domnului Ion Iliescu evolueaza favorabil. Investigatiile si tratamentul vor fi continuate in conditii de internare", au transmis reprezentantii Spitalului Universitar de Urgenta Elias, prin intermediul unui comunicat de presa.Vineri seara, medicii anuntau ca Ion Iliescu a fost internat in Spitalul Universitar de Urgenta Elias , pentru investigatii, fostul presedinte prezentandu-se cu febra.Ion Iliescu a fost operat, la inceputul lunii aprilie, de ericardita lichidiana - tamponada cardiaca, la spitatul C.C. Iliescu din Capitala.Fostul presedinte are 89 de ani si a mai fost operat la inima, fiindu-i montate cateva stenturi, una dintre operatii fiind facuta la Paris in 2007.