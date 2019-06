Manipulare, minciuni, distrugeri - istoria vie a unui iunie sangeros

Partea a doua: 16 iunie 1990

Ion Andrei Gherasim este presedinte executiv la Fundatia Corneliu Coposu. S-a nascut la Cluj pe 26 martie 1970. A facut studiile gimnaziale intre 1976-1984 la Scoala nr.15 din Cluj. Intre 1984-1988 a urmat liceul de filologie-istorie "Ady-Sincai"(actualmente Colegiul Gheorghe Sincai) din Cluj. La putin timp dupa evenimentele sangeroase de la sfarsitul anului 1989, mai precis pe 26 decembrie 1989, a devenit seful de cabinet si secretar personal al presedintelui PNTCD, Corneliu Coposu. Intre 1991-1995 a urmat Institut d'Etudes Politiques din Grenoble. S-a intors in tara definitiv in iunie 1995. Din iunie 1995 si pana pe 11 noiembrie 1995 a redevenit seful de cabinet al Seniorului Coposu, putandu-se spune ca a fost primul si ultimul lui sef de cabinet.

Il intreb, ca de fiecare data, daca totul este in regula. El imi raspunde: "Da, ce sa fie?" Plecam spre locuinta Seniorului, din Mamulari. Il rog pe sofer sa trecem pe la sediul PNTCD, din Piata Rosetti, sa iau niste hartii pentru presedinte.Cand ajungem in piata, agitatie mare de tot. Marea majoritate a celor care erau acolo aveau caschete cu lampase. Pun mana pe mana lui nea "Cafeluta" si-i spun: "Trage pe dreapta, aici la coltul bulevardului Carol cu Piata Rosetti." Ma dau jos, fac doi pasi, si aud o voce puternica: "Ia uite-l pe secretarul lui Coposu! Hai sa-l casapim!"Auzind asta, m-am intors rapid, m-am urcat in masina si i-am spus soferului:" Da-i drumul!" Cafeluta demareaza, dar unul dintre indivizii imbracati in miner apuca sa dea cu bata si sa sparga geamul din spate al Daciei. Speriat, ii spun sa mergem direct in Mamulari. Ajungem acolo in 5 minute. Usa grea, intredeschisa.Fac primii pasi inauntru strigandu-l pe presedinte si pe ceilalti membri ai familiei. Niciun raspuns. Totul parea parasit. La un moment dat aud un vuiet, care parea sa se apropie din ce in ce mai tare: "Moarteee lui Coposu!"Ies si-i spun soferului sa plece in graba spre locuinta unui prieten student, vicepresedinte TUNTCD, care era pe str. Hristo Botev (nu foarte departe de Mamulari) . Ajuns acolo, primul gand a fost sa aflu daca s-a intamplat ceva cu presedintele si familia sa. Aveam numarul de telefon al lui Marius Luputiu (consilier si el al Seniorului).Initial nu a raspuns nimeni cand am sunat, dar 2 ore mai tarziu, insusi Seniorul a sunat la telefonul prietenului meu sa vada daca sunt in regula.In cursul dupa-amiezii, sun la matusa mea sa-i spun ca sunt ok, iar ea imi spune ca pe la 13.00, au venit doi domni bine imbracati sa intrebe daca sunt acasa si daca pot vorbi cu mine. Am stat ascuns la amicul meu doua zile. Doua zile, care mi s-au parut ani.La televizor, informatiile erau clar manipulate pentru inducerea ideii de lovitura de stat legionaro-taranista. Noroc cu "Europa Libera" care dadea informatiile corecte despre dezastrul din Bucuresti.Off, cam asta s-a intamplat intr-o zi de 14 iunie 1990. Adica, acum 29 de ani.Impreuna cu presedintele Coposu si cativa dintre colaboratorii domniei sale, mergem sa vedem in ce stadiu se afla sediul partidului. Ajungem pe la orele 10.30 si ceea ce gasim acolo intrece orice imaginatie.Distrugerea provocata de catre mineri este in proportie de 90%. Practic, ceea ce a mai ramas din cladire sunt doar peretii si structurile metalice, dar si pe pereti se gasesc urme de foc si de excremente.In holul mare al sediului e dezastru: hartii si documente arse, mizerii, mancare stricata, sticle goale de bere, vodca, vin. Din biroul presedintelui disparusera toate fotografiile si tablourile cu Maniu si Mihalache, de documentele aflate acolo nici nu mai are rost sa spun ca se evaporasera.Sus, la etajul 1, la contabilitate nu mai exista absolut nimic in picioare, ba, mai mult, disparuse tot! La etajul 2, acolo unde era camera TUNTCD (studentii), la fel. Parca venise apocalipsa.Iesim din cladirea centrala si mergem in cea alaturata, unde se afla sediul ziarului "Dreptatea", biroul vicepresedintelui Ion Puiu si sediul organizatiei de tineret. Si acolo...dezastru!Ceea ce trebuie mentionat si retinut in mod special este urmatorul lucru: in biroul directorului ziarului "Dreptatea", dl. Paul Lazarescu, peretele foarte gros (cca 1m, 1m si jumatate) era decupat. Nu ne-a venit sa credem ochilor, cand am vazut ce era incastrat in zid: urmele unui seif!Practic, acolo a existat un seif de care niciunul dintre national-taranisti nu avea habar! Era clar de tot ca "minerii" venisera la punct ochit, punct lovit! Cautau ceva, care se pare ca era foarte important. O jumatate de raspuns la intrebarea ce cautau "minerii" am avut dupa 1 luna, 1 luna si jumatate, cand presedintele Coposu imi spune, intr-o dimineata, ca a aflat ceva foarte interesant si cu bataie lunga: intre 1979-1984, in acel birou a stat Ion Iliescu, in calitate de presedinte al Consiliului National al Apelor. Cele spuse de Senior m-au lasat fara grai!Timp de cateva luni bune, pana la refacerea cladirii, sediul central al PNTCD a fost la hotelul "Athenee Palace", in doua apartamente de la ultimul etaj.Dragi prieteni, ceea ce s-a intamplat in acele negre si triste zile de 13-15 iunie 1990 a marcat mult timp viata politica si sociala a Romaniei.Imaginea pozitiva pe care tara noastra a avut-o, imediat dupa decembrie 1989, in intreaga lume, s-a sters foarte rapid, iar lumea civilizata s-a ingrozit vazand barbariile comise atunci.Tocmai de aceea, acum la 29 de ani de la sangeroasele evenimente, mai mult decat oricand, cei raspunzatori de atrocitatile de atunci, trebuie sa raspunda in fata legii. Iar cei vinovati, se stiu si se cunosc foarte bine: Ion Iliescu, Petre Roman, Virgil Magureanu, Gelu Voican, generalii Diamandescu, Stanculescu si Chitac, Cazimir Ionescu, toti cei care au avut functii de raspundere in statul roman, in acea perioada.Unii dintre ei au decedat, altii traiesc, dar DREPTATEA nu mai trebuie sa aiba ochii plansi, ci TREBUIE sa iasa la lumina!Cu Dumnezeu inainte!