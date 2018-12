Autorul interviului cu Ion Iliescu din Le Figaro: Nu sunt inventii. Interviul este inregistrat si il voi difuza

Ziare.

Precizarea vine in contextul in care dupa ce interviul acordat Le Figaro a fost preluat de mai multe publicatii romanesti, Ion Iliescu a dezmintit declaratiile intr-o postare pe blog-ul personal.Paul Cozighian a declarat, intr-o interventie telefonica pentru Realitatea TV, ca e foarte posibil ca Iliescu sa nu isi mai aminteasca ce a afirmat."E foarte posibil ca dansul sa nu-si mai aminteasca pur si simplu. Eu ma bucur ca a scris acel text pentru ca ne da ocazia sa continuam discutia pe aceasta tema. Ce a spus Iliescu nu numai ca este adevarat, dar este extrem de grav.Da, tocmai acum o caut (inregistrarea cu Ion Iliescu - n.red.) ca sa aleg exact fragmentele respective. Tocmai am trimis si dansului. Am multumit foarte mult ca a participat.Sa stiti ca interviul, in afara de partea aceasta, este interesant. El a uitat ce ne-a spus noua acolo. El ne-a povestit cu mare emotie de toata epoca Frontului Salvarii Nationale (FSN) . Chiar ne-a vorbit cu o inflacarare la care nu ne-am asteptat. Ne-a convins. Cel putin pe mine m-a convins", a afirmat Paul Gozighian, jurnalistul de la, intr-o inverventie telefonica, luni seara, la Realitatea TV.De asemenea, jurnalistul a adaugat ca va cauta inregistrarea cu interviul complet si o va face publica in cursul zilei de marti.Intr-o interventie ulteriora, la Antena3, Cozighian a mai explicat ca declaratiile din articol "nu sunt inventii", iar la interviu au participat mai multi oameni."Nu sunt inventii! Va spun ca am fost 4 oameni prezenti. Domnul Iliescu ne-a primit cu toata bucuria. Am vorbit o ora si un sfert in limba franceza. Daca va intereseaza, puteti avea in integralitte interviul, vi-l dau. Ma bucur ca domnul Iliescu a scris textul (in care dezminte declaratiile - n.red.), ne va da ocazia sa vorbim si mai mult", a mai spus jurnalistul Le Figaro pentru Antena3.Reactia acestuia vine dupa ce fostul presedinte Ion Iliescu a negat, pe blog-ul personal, declaratiile care le-ar fi facut pentru cotidianul francez Le Figaro. El a notat ca a citit "cu uimire amestecata cu dezgust un soi de compilatie despre PSD si despre situatia politica din Romania". De asemenea, a mai scris fost sef de stat, "Nu cred ca avem in fata un fake news, ci un act de razboi mediatic".Iliescu a afirmat, in interviul pentru publicatia franceza, printre altele, ca Partidul Social-Democrat (PSD) trece printr-o perioada dificila si se confrunta cu "cea mai grava criza politica", iar principalul responsabil este Liviu Dragnea, ale carui probleme juridice au creat fracturi in partid.