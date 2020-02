Ciolacu spune ca Iliescu nu mai e presedinte de onoare al PSD. Pe site poza ii apare chiar deasupra fostului presedinte

Foto: captura site PSD/19.02.2020, ora 21:23

Ziare.

com

Intrebat de un jurnalist daca Ion Iliescu este presedinte de onoare al PSD, Marcel Ciolacu a spus: "Din cate stiu, nu".Cand ziaristul a insistat si i-a spus ca Iliescu apare astfel mentionat pe site-ul PSD, Ciolacu s-a enervat. "Da, o sa..., nu stiu..., nu e o prioritate a mea domnul Iliescu, daca este presedinte de onoare".Intrebat, de asemenea, daca Ion Iliescu isi va pastra aceasta calitate dupa congresul partidului, Marcel Ciolacu a spus ca nu intelege "fondul problemei"."Nu stiu daca aceasta calitate trebuie sa i-o confere fiecare congres, nu inteleg fondul problemei dumneavoastra, ce anume doriti...", a mai spus Ciolacu, citat de Mediafax.Acesta a admis ca Ion Iliescu "a reprezentat un simbol si pentru PSD, si pentru Romania, si pentru democratia din Romania" si a precizat ca a folosit timpul trecut pentru ca fostul presedinte s-a retras din viata politica.Pe site-ul PSD poza lui Iliescu este fix sub cea a lui Marcel Ciolacu, la sectiunea "Oamenii PSD"."Suntem suma valorilor si a credintelor noastre. Alaturi de sute de mii de membri din toata tara, noi suntem aceia care cred in PSD si in viziunea de progres si dezvoltare pe care o propunem pentru Romania.Suntem cu totii oameni dintre oameni. In comunitatile din care venim, am invatat care sunt nevoile si problemele de zi cu zi ale romanilor si suntem aici sa sprijinim rezolvarea lor. Impartasim credinta intr-o Romanie solidara, demna si prospera", e descrierea "oamenilor PSD".