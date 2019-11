AFP: Durere si putine sperante la procesul Revolutiei romane din 1989

30 de ani de "umiliri"

Ascunderea adevarului

Ziare.

com

"Vom afla adevarul despre evenimente? Poate peste 30 de ani, cand vom fi toti morti", considera Gheorghe Preda, in varsta de 62 de ani. Acest barbat in carucior cu rotile si-a pierdut un ochi la 23 decembrie 1989, la Craiova (sud), cand a iesit sa faca cumparaturi de Craciun.El nu stie in continuare cine a deschis focul asupra unor pietoni, dupa ce dictatorul comunist Nicoae Ceausescu fusese deja arestat cu o zi mai inainte.La Inalta Curte de Casatie si de Justitie (ICCJ) de la Bucuresti, supravietuitori si rude ale victimelor au venit la o audiere preliminara a unui proces istoric pentru societatea romaneasca.Principalul acuzat - fostul presedinte Ion Iliescu - este judecat de "crime impotriva umanitatii".Absent la prima audiere, aceasta figura a politicii romanesti, in prezent in varsta de 89 de ani, urmeaza sa raspunda de moartea a 862 de persoane, victime ale unor "tiruri haotice" soldate de asemenea cu 2.150 de raniti de la 22 la 31 decembrie.Pana pe 22 decembrie, din ordinul lui Ceausescu au tras armata si fortele de ordine asupra multimii.Insa majoritatea victimelor - peste 900 - au cazut dupa caderea dictatorului.Ion Iliescu - un fost ministru al Tineretului in timpul lui Ceausescu - a preluat atunci conducerea unui Front al Salvarii Nationale (FSN). Potrivit parchetului, fostul aparatcik a orchestrat o "vasta operatiune de diversiune si dezinformare", cu scopul de a "obtine o legitimitate in ochii poporului".Ales primul presedinte al Romaniei democratice (1990-1996) si reales (2000-2004), Iliescu respinge aceste acuzatii.Intre cele aproximativ 5.000 de parti civile in proces, Monica, in varsta de 53 de ani, a venit insotita de fiul sau, in memoria sotului sau ucis pe 23 decembrie in fata sediului Ministerului Apararii.Aurel Dumitru se declara revoltat de ratacirile justitiei romane in 30 de ani de "umiliri" ale victimelor. "Singura mea speranta este sa inceapa o noua revolutie", declara acest barbat in varsta de 60 de ani, ranit de 12 gloante in timp ce se afla la volanul Daciei sale, in noaptea de 22 spre 23 decembrie.Elena Bancila, in varsta de 75 de ani, a venit si ea devreme la Inalta Curte. Fiul sau, Bogdan, a plecat sa manifesteze la 22 decembrie impotriva regimului comunist. El a fost ucis prin impuscare in fata sediului televiziunii publice din Bucuresti, "atacat de teroristi", potrivit versiunii autoritatilor de la acea vreme.In total, 72 de persoane au fost ucise in locul respectiv.Scopul era "sa se semene teroarea, romanii sa fie tinuti inchisi acasa, pentru ca Iliescu sa se instaleze la conducerea tarii", da asigurari Bancila.In acest proces, care urmeaza sa dureze luni de zile, un fost viceministru, Gelu Voican-Voiculescu, si fostul comandant al Aviatiei Militare Iosif Rus sunt inculpati, de asemenea, de "crime impotriva umanitatii".Potrivit istoricului Madalin Hodor, Securitatea - politia politica comunista - si Armata, care se fac vinovate de reprimarea dinainte de 22 decembrie, au jucat, de asemenea, un rol in crimele din zilele urmatoare."Prezenta in posturi de rang inalt a unor persoane al caror interes era sa ascunda adevarul a deturnat ancheta si a intarziat procesul", apreciaza Marius Mioc, un insurgent din 1989, activ inca de la primele momente ale revoltei anticomuniste.Romania a fost ultima tara, intre fostii sateliti sovietici, care a rasturnat regimul comunist.Revolta a izbucnit pe 16 decembrie 1989, la Timisoara, dupa care a cuprins Bucurestiul pe 21 decembrie.Nicolae Ceausescu si sotia sa, Elena, au fugit a doua zi, dar si au fost prinsi, judecati sumar si apoi executati pe 25 decembrie.Nicoleta Giurcanu povesteste ca a petrecut ani pentru a "reconstrui puzzle-ul" experientei traumatizante pe care a trait-o in 1989, "batuta si umilita" la sediul militiei comuniste, iar apoi in inchisoare. Ea avea 14 ani."Vreau sa-l vad pe Iliescu in inchisoare macar o zi", declara ea azi.