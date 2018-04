Claudiu Iordache ii da replica lui Ion Iliescu, dupa ce l-a demis de la Institutul Revolutiei: Va avea curand motive sa-si regrete decizia

punctul de vedere al lui Claudiu Iordache

Adevarul este cu totul altul!

Reactia vine dupa ce, in urma cu doua saptamani, Claudiu Iordache a fost inlaturat din functia de director general al IRRD intr-un mod care ridica mai multe semne de intrebare, in locul fiind numit Gelu Voican Voiculescu. Prezent la sedinta, Petre Roman a declarat ulterior pentruca Ion Iliescu a fost cel care a ordonat debarcarea lui Claudiu Iordache si ca votul dat la finalul intregii operatiuni ar fi fost ilegal.Acuzat direct ca a pus la cale puciul, Ion Iliescu s-a dezvinovatit public, sustinand la DCNews ca nu a putut participa la sedinta din 30 martie, insa l-a delegat pe Razvan Theodorescu, si ca a fost doar informat ca membrii colegiului IRRD l-ar fi demis pe Claudiu Iordache pentru multiple deficiente in activitate.Direct vizat, Claudiu Iordache a tinut sa isi apere reputatia si munca depusa in ultimii 12 ani."Desi exista inca suficiente temeiuri juridice la care sa apelez pentru a castiga un proces care sa-mi permita reintoarcerea la Institut, dezgustul ma va tine definitiv departe de pucistii lui Ion Iliescu, ca si de el insusi!Imi voi rezerva, in schimb, dreptul de a interveni de fiecare data cand 'alegatiile' fostului presedinte (precum si cele continute in ultima sa declaratie!) vor denatura intr-atat motivele indepartarii mele de Institutul pe care l-am facut cu putinta, incat ma voi simti continuu provocat sa-i amintesc sa priveasca in ochi adevarul!", afirma cunoscutul revolutionar de la Timisoara.Prezentam integral, remis duminica searaIn ultimul an i-am solicitat de cateva ori Presedintelui Iliescu o intalnire pentru a explicita dezacordurile deja grave care subzistau intre noi, privind ascensiunea Securitatii, esecul Revolutiei si dezastrul post-decembrist, dar (nu din vina mea) intalnirea nu a avut loc.A aparut, in schimb, o asa-zisa Comisie de Analiza, care si-a propus sa "verifice" realizarile Institutului, o comisie ad-hoc pe care am acceptat-o la gandul ca macar astfel o parte a Colegiului National avea sa afle cum functioneaza Institutul pe care formal il conduceau! Numai ca aceasta Comisie Cutean (dupa numele unuia dintre membrii ei eminenti) primise ordinul eliminarii mele!Timp de doua luni de zile asa-zisa Comisie de Analiza a perturbat activitatea Institutului, somand sa-i fie puse la dispozitie rapoarte, acte (inclusiv dintre cele pe care nu avea dreptul legal sa le ceara, cum ar fi actele cu regim personal), fotografiind condica la intrare, amenintand si intimidand angajatii, comportandu-se precum un vechil pe mosie, "lucrand" zi de zi laActionand fara menajamente, prezidata, in absenta voita a presedintelui Iliescu, de catre Razvan Theodorescu, Comisia Cutean si-a facut "datoria", si anume inlaturarea mea de la conducerea executiva a Institutului Revolutiei Romane! Dupa cateva "sedinte de lucru" ce au constat, de fapt, intr-un, in sedinta din 30 martie s-a votat, "ilegal si injust", dupa cum a sesizat domnul Petre Roman, demiterea mea!De altfel, declaratia publica a domnului Petre Roman descrie cu precizie situatia de fond: sedinta din 30 martie a avut drept singur scop demiterea lui Claudiu Iordache de la conducerea IRRD, iar grupul care a dat aceasta lovitura de forta nu s-a mai impiedicat nici macar in forma, renuntand sa mai definitiveze asa-zisul Raport de Analiza a activitatii IRRD sub mandatul directorului general Claudiu Iordache! Presedintele Ion Iliescu stie perfect ca in timpul acestei sedinte infame nu s-au exprimat critici in legatura cu "lipsa de activitate, din ultimii ani, a IRRD" si cu "modul defectuos" in care este condus Institutul de catre directorul sau, Claudiu Iordache - in aceasta sedinta s-a acuzat mincinos, fara nici o dovada, s-au facut afirmatii fara nici o baza legala, s-au strigat defaimari, amenintari, incercari de santaj, insulte!", mai spune Presedintele Iliescu. Membrii Colegiului n-au remarcat nimic corect - cea mai mare parte dintre ei nici macar n-au citit productia de cercetare a Institutului din ultimii 12 ani!Cum, oare, s-au trezit membrii Colegiului sa constate modul defectuos in care e condus Institutul de directorul sau general si multiplele deficiente din activitatea IRRD la jumatatea celui de-al treilea mandat pe care ei insisi l-au votat in 2014?!Dar poate cel mai mare neadevar dintre toate cele rostite in declaratia publica a presedintelui Iliescu se afla aici:" (Ion Iliescu)Conform Legii de functionare a IRRD (Legea 556/2004), directorul general este propus de Presedintele IRRD, iar propunerea este supusa votului Colegiului National al IRRD, care este organ deliberativ. In urma propunerii Presedintelui Ion Iliescu, Colegiul National a votat de trei ori numirea in functia de director general a lui Claudiu Iordache. In Legea Institutului nu e precizata modalitatea de demitere a directorului general, situatie in care se aplica principiul legal "cine te numeste te deznumeste". Prin urmare, Colegiul National nu putea "exprima optiunea" de a ma demite de la conducerea Institutului, ci putea doar sa voteze propunerea de demitere facuta de catre presedintele Institutului, Ion Iliescu! Ceea ce a si facut!De altfel, aproape de finalul acestei sedinte, apoi mi-a intins telefonul pentru a vorbi eu insumi cu Ion Iliescu, ceea ce am refuzat sa fac! Imediat dupa ce a inchis telefonul, cei care mai erau in sala au votat demiterea mea, singurele voturi impotriva fiind ale domnilor Petre Roman si Ioan Savu. Iar la cateva minute dupa semnarea Deciziei au dat buzna in biroul meu siPrecizez ca aceasta Comisie a lui Ion Iliescu, departe de a prezenta un raport doveditor al erorilor mele manageriale, cum se angajase, n-a mai prezentat nimic la sedinta din 30 martie, ci a acuzat, la nivel de strigate, o neclaritate privind Consiliul Stiintific (intrebare la care ar fi trebuit sa raspunda profesorul Calafeteanu, directorul stiintific al IRRD, care din motive de curaj personal a ales sa nu fie prezent la aceasta sedinta, desi era obligat s-o faca), precum si o observatie legata de felul in care Regulamentul de Functionare (ROF) a ajuns la presedintele IRRD, desi crearea ROF era, prin lege, obligatia Colegiului National, nu a directorului general!Cat priveste "gravele abateri" pe care le-ar fi sesizat Curtea de Conturi, mentionez ca ultimele controale ale acesteia nu au identificat nici o eroare majora,Dar nimic n-a contat odata ce membrii Grupului de Bucuresti aveau de executat ordinul presedintelui Iliescu! As fi putut contesta legal cele intamplate la aceasta ultima sedinta, dar am ales sa nu ma mai intorc acolo, in Colegiu, alaturi de ei. Acesta este si motivul pentru care mi-am dat demisia din Colegiul National al Institutului Revolutiei! Intr-o sedinta anterioara,Este adevarat ca in acest ultim an marcat de atacurile lor, am simtit ca mi-e tot mai greu sa mai raman intr-o institutie dominata de Grupul de Bucuresti, aservit vointei ex-presedintelui Iliescu, ce nu-si dorea decat, puterea in Romania! Am stiut, in toti acesti ani, cat de dificil le-a fost sa suporte faptul ca sub conducerea mea Institutul functiona neatins de influente politice ori de cenzura. A fost conditia pe care am pus-o inca de la inceput, in anul 2004, cand presedintele de atunci al Romaniei, Ion Iliescu, mi-a propus sa elaborez proiectul unui Institut al Revolutiei, si apoi sa-l conduc - conditie pe care Presedintele Iliescu a acceptat-o!In ziua in care am fost demis din functia de director general al IRRD am lasat in urma un Raport General de Activitati, depus la Senatul Romaniei si la Curtea de Conturi, solicitand un Audit al activitatilor IRRD! Acest Raport contine, intre altele, consemnarea celor pestecarti depuse in principalele biblioteci ale tarii, institutii, institute de cercetare, Presedinte, Senat, Camera Deputatilor, SRI, Curtea Constitutionala, Academia Romana, inclusiv traduceri ale unor teme principale (vezi Cartea Represiunii, in engleza, franceza, spaniola, germana), dar si cele 72 de numere ale Caietelor Revolutiei, serie ce a tratat temele generale ale istoriei Revolutiei Romane, precum si urmarile ei. (Am intuit ca daca generatia aceasta nu este interesata de textul scris, macar cea care va veni dupa ea sa primeasca informatia necesara!)In Raport este detaliata intreaga activitate a Institutului pe parcursul acestor ani: conferinte, simpozioane, mese rotunde organizate de IRRD, participarea la evenimentele comemorative, deschiderea de centre regionale, formarea unei echipe tinere de cercetatori care sa studieze intr-o maniera obiectiva Revolutia, dezvoltarea comunicarii prin intermediul retelelor de socializare, dar mai presus de orice lucrarile publicate! Aceste lucrari de cercetare istorica se afla acum in biblioteci, in institutii ale statului, in institute de cercetare, din tara si din strainatate! Istoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 nu mai poate fi uitata ori mistificata!, asa cum mi s-a reprosat! E atat de simplu sa critici - si mult mai greu sa construiesti! Din decembrie 1989 am stiut ca datorez libertatea mea si a tarii mele acelora care atunci au luptat si au murit pentru ea! Si am stiut ca trebuie sa fac tot ce-mi sta in putere pentru a le pastra vie amintirea! Munca mea de la Institut a fost dedicata Revolutiei curate a lui Decembrie 1989, si mai ales celor care au facut-o cu putinta!Revenind la declaratia presedintelui Iliescu, voi mai spune atat: nu regret ruptura care s-a produs! Imi propusesem chiar eu sa fac primul pas, la capatul acestui an ce prefigura aniversarea celor treizeci de ani trecuti de la Revolutia Romana. Doar ca presedintele a fortat plecarea mea, calculand ca nu se va putea bizui pe Institut in perspectiva marilor procese penale in care este implicat! Si a facut-o, ca de obicei, proferand neadevaruri - si tot ca de obicei, prin interpusi! (Are a multumi celor ce l-au impins in aceasta situatie dezonoranta. Ii cunoastem amandoi!)Desi exista inca suficiente temeiuri juridice la care sa apelez pentru a castiga un proces care sa-mi permita reintoarcerea la Institut, dezgustul ma va tine definitiv departe de pucistii lui Ion Iliescu, ca si de el insusi! Imi voi rezerva, in schimb, dreptul de a interveni de fiecare data cand "alegatiile" fostului presedinte (precum si cele continute in ultima sa declaratie!) vor denatura intr-atat motivele indepartarii mele de Institutul pe care l-am facut cu putinta, incat ma voi simti continuu provocat sa-i amintesc sa priveasca in ochi adevarul!Inchei cu un fragment din ultima scrisoare pe care i-am trimis-o presedintelui IRRD, Ion Iliescu, dupa "sedinta de lucru" a Comisiei Cutean din 9 martie 2018: "