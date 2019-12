Cum a ajuns Gelu Voican Voiculescu sa datoreze statului suma de 200.000 de euro, chiria pentru vila din Primaverii

Foto: Facebook/ Institutul Revolutiei Romane din Decembrie 1989

Locuieste si in prezent in casa

"No comment"

Foto: Facebook/ Institutul Revolutiei Romane din Decembrie 1989

Procesele

dosarul 4985/299/2009*

dosarul 14599/3/2018

RA-APPS a mai deschis un proces

Nu a contestat plata chiriei

"A refuzat cu buna stiinta sa elibereze imobilul"

Ziare.

com

Asa ca Regia Autonoma - Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA- APPS) l-a chemat in judecata. In doua hotarari date in prima instanta, Voican Voiculescu a fost obligat la plata unei sume de aproximativ 200.000 de euro, reprezentand chirii, penalitati si dobanzi. Deciziile au fost contestate.Gelu Voican Voiculescu a fost unul dintre actorii politici cheie in Romania in timpul Revolutiei din decembrie 1989 si in guvernul condus de Petre Roman, in care a ocupat functia de viceprim-ministru si responsabil cu controlul serviciilor secrete (1989-1990). Ion Iliescu l-a trimis de doua ori ambasador al Romaniei in tari africane, in Tunisia (1994) si Maroc (2001).Pentru activitatea sa derulata in timpul Revolutiei si la Mineriada, Gelu Voican Voiculescu a fost trimis in judecata in ambele dosare in 2017 si 2019. In prezent, politicianul ocupa functia de director general al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989 (IRRD 89), institutie din subordinea Senatului.Printre membrii institutului se afla si fostii sai colegi de la conducerea tarii din perioada 1989-1990, care se judeca alaturi de el in dosarele istorice: fostul presedinte Ion Iliescu (), fostul premier Petre Roman () si fostul vicepresedinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Nationala, Cazimir Ionescu ().Intr-o discutie cu reporterul Ziare.com, Gelu Voican Voiculescu s-a aratat deranjat de interesul pentru procesele de la Tribunalul Bucuresti si Curtea de Apel Bucuresti: "este o chestiune ce tine strict personal."El ne-a explicat ca nu tine sa dea detalii despre procese, iar jurnalistii interesati de acest subiect pot studia dosarele in instante.Gelu Voican Voiculescu precizeaza ca locuieste in continuare in casa RA-APPS, dar ca plateste "regulat si fara intrerupere" chiria stabilita de stat la nivelul anului 2008.El sta in acest imobil din 2001, cand a semnat un contract de inchiriere. Platea atunci o chirie lunara de 1.464.411 de lei vechi, adica 146 RON. Este vorba de o vila compusa din 9 camere, in suprafata de 133 metri patrati si dependinte in suprafata de 158 metri patrati.Contractul de inchiriere a imobilului a expirat in 2009, iar prevederile OUG nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pentru inchirierea locuintelor administrate de RA-APPS i-au crescut simtitor tariful.Gelu Voican Voiculescu refuza sa plateasca aceasta chrie, despre care sustine ca i-a fost fixata abuziv si care s-ar ridica la suma de 3.450 euro/luna, similara cu cea din cartierul Saint-Germain (Paris) - dupa cum el spune.," explica acesta.Gelu Voican Voiculescu se judeca de aproape un deceniu cu RA-APPS. Doua dintre dosare, solutionate in prima instanta, sunt insa cheia acestor litigii.Intr-un primul caz,, Judecatoria Sectorului 1 si Tribunalul Bucuresti au decis ca fostul vicepremier trebuie sa evacueze imobilul din cartierul Primaverii. In plus, el trebuie sa plateasca chiriile pentru imobil si garaj, pentru perioada iunie 2008-martie 2009, penalitati si dobanzi de aproximativ 73.000 de euro.Decizia a fost data de Judecatoria Sectorului 1, pe 6 iulie 2018, si o puteti vedea aici . Tribunalul Bucuresti a respins ca nefondat apelul lui Gelu Voican Voiculescu pe 4 octombrie 2019, potrivit portalului instantelor. Cazul urmeaza sa ajunga la Curtea de Apel Bucuresti, unde se va judeca recursul.Intr-un al doilea caz,, Tribunalul Bucuresti a decis pe 13 martie ca Gelu Voican Voiculescu sa achite chiriile pentru perioada septembrie 2016 - iunie 2018, penalitati si dobanzi de aproximativ 124.000 de euro, potrivit portalului instantelor. Contestatia fostului vicepremier a fost inregistrata la Curtea de Apel Bucuresti, dar instanta nu a stabilit un termen de judecata.In vara acestui an, RA-APPS a deschis un nou proces de "pretentii" impotriva lui Gelu Voican Voiculescu, pentru ca acesta sa plateasca chiria, penalitati si dobanzi pentru perioada de dupa iunie 2018, pana in momentul deschiderii procesului.Cazul nu a primit un prim termen de judecata.Judecatoria Sectorului 1 arata in motivarea deciziei in dosarul 4985/299/2009* ca Gelu Voican Voiculescu nu a contestat niciodata existenta obligatiei de plata a chiriei, admitand in mod tacit ca avea aceasta obligatie, dat fiind faptul ca a folosit neintrerupt locuinta si garajul situate in Bucuresti, Sector 1."Singura aparare formulata de catre paratul Gelu Voican Voiculescu este, in esenta, faptul ca reclamanta () a majorat cuantumul chiriei in mod nejustificat in raport de noile dispozitii legale, respectiv OUG nr. 9/2008.Or, cu privire la acest aspect, paratul avea la indemana alte mijloace pentru a clarifica situatia cuantumului chiriei, solutia nefiind nicidecum neplata niciunei sume de bani cu titlu de chirie, desi folosea in continuare locuinta de care beneficia in temeiul contractului de inchiriere nr. 7303 din data de 23 august 2001, ignorand cu desavarsire obligatia contractuala de plata a chiriei.," explica magistratii.Pe de alta parte, in cel de-al doilea caz, dosarul 14599/3/2018, Tribunalul Bucuresti motiveaza ca RA-APPS a fost prejudiciata prin lipsa de folosinta a imobilului ocupat de Gelu Voican Voiculescu."Fapta ilicita consta in aceea ca paratul () a ocupat fara drept imobilul in perioada mentionata, ulterior momentului incetarii contractului de inchiriere nr. 7303 / 23 august 2001 prin expirarea termenului de inchiriere (8 aprilie 2009) si ulterior momentului pronuntarii sentintei civile nr. 4434 / 6 iulie 2018 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, prin care s-a dispus evacuarea acestuia din imobil, neparasind nici la acest moment imobilul," motiveaza instanta.Potrivit judecatorilor, Gelu Voican Voiculescu ar fi actionat cu intentie la producerea faptului ilicit: "."