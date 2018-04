Dosarul Revolutiei: Ion Iliescu a ajuns la Parchetul General

Ziare.

Ion Iliescu a ajuns la Parchet in jurul orei 9:00. Si-a facat cu greu loc printre jurnalisti, dar nu a raspuns la nicio intrebare.In data de 13 aprilie, presedintele Klaus Iohannis a dat aviz favorabil cererii procurorilor de urmarire penala pe numele lui Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu.Iata si reactia lui Ion Iliescu: Stau cu capul sus la judecata istoriei , dar si a lui Petre Roman.Pe 18 decembrie 2017, Parchetul Militar anunta ca, in urma administrarii de probe in Dosarul Revolutiei , concluzia anchetatorilor este ca in decembrie 1989 nu a existat vid de putere.Procurorul militar Marian Lazar declara atunci ca a existat o diversiune militara incepand cu seara zilei de 22 decembrie 1989, aceasta fiind principala cauza a numeroaselor decese, vatamari corporale si distrugeri.In plus, procurorii au identificat, inclusiv prin probe testimoniale, sursa sunetului cu efect de panica (emis la data de 21 decembrie 1989, in timpul discursului lui Nicolae Ceausescu), ce a contribuit, alaturi de alte elemente, la dezorganizarea mitingului din Piata Palatului si la declansarea protestelor in Bucuresti.Totodata, procurorii sustineau ca au existat diversiuni exercitate asupra cadrelor de comanda ale UM 01417 Targoviste, locatia unde s-a aflat cuplul Ceausescu, dar si ordine venite de la varful ierarhiei militare privind eliminarea fizica a cuplului prezidential.