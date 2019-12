Iliescu povesteste versiunea sa despre Revolutie. Nimic despre acuzatiile de crima impotriva umanitatii

De ce a informat URSS despre ce se intampla in Romania

Cine au fost "teroristii" si de ce n-a fost prins niciunul

Nicio rezerva fata de executia sotilor Ceausescu

Ziare.

com

In interviul semnat de Ionela Banarescu , aceasta il numeste pe Iliescu "disident" si "model de rezistenta" si face cu fostul presedinte "o incursiune nu numai in istorie, ci si in sufletul" sau.Iliescu a reluat amintirile de la Revolutie, a povestit cum a aflat ce se intampla la Timisoara pentru ca lucra la Editura Tehnica, cum a fost avansat si "cultivat" de Ceausescu, insa l-a deranjat pe fostul dictator cu "maniera sa de a discuta", despre cum s-a dus la sediul CC dupa fuga lui Ceausescu si a fost "primit cu caldura" si invitat sa vorbeasca de la tribuna, cum l-a cunoscut pe Gelu Voican Voiculescu cand fugea din sediul CC pentru ca incepuse sa se traga si cum de acolo s-au dus impreuna la sediul armatei.Reporterul l-a intrebat si cum de si-a asumat raspunderea in acel moment: "lucrurile erau neclare, nu stiati ce se va intampla, riscati foarte mult, v-ati riscat viata, de ce ati facut-o", il interogheaza vocea feminina din spatele camerei."Am simtit ca particip la ceva si ca este o actiune spontana a unor oameni care voiau sa se elibereze. Era atmosfera aceasta de oprimare, de lipsa de posibilitate de a-ti exprima gandurile, opiniile.Inabusirea aceasta care era resimtita de toti oamenii din societate si-a gasit atunci un loc de revolta, de protest, de exprimare a unei dorinte de descatusare. Asta a fost momentul pe care l-am resimtit cu totii si l-am trait cu totii atunci", a spus Iliescu.El a spus ca nu a avut frica de esec, invocand "un moment specific unor asemenea trairi", un sentiment de solidaritate care i-a dat forta. Despre cei care au tras in sediul CC arata ca erau sustinatorii lui Ceausescu.Intrebat de ce a simtit nevoia sa informeze URSS "cine suntem", Iliescu a explicat ca a dat astfel semnalul sa nu se amestece nimeni in treburile poporului roman."Avea precedente istorice: inabusirea miscarii din Cehoslovacia, in Polonia...Si atunci a fost o chestie spontana, sa dam de stire si sa nu se amestece nimeni. E treaba noastra, e decizia noastra, este decizia poporului roman (...) si nu aveam nevoie de interventiile nimanui".Sinuciderea generalului Milea, considera Iliescu, a insuflat "o nota asa, de solidaritate umana si de solidaritate a celor care isi asuma riscuri. A fost un moment important pentru evolutia gandirii noastre".Apreciere a spus Iliescu ca simtea si pentru generalul Stanculescu, si de aceea a fost primul spre care s-a indreptat cu telefonul."Intai am luat legatura cu un adjunct al Ministerului Culturii, care era un om mai apropiat si apoi i-am dat un semnal lui Stanculescu, sa vad care este starea de spirit. Si el m-a invitat sa merg la el. Atunci am intalnit-o pe Suzana Gadea, era presedinte, ea saraca, speriata toata, nu mai stia nimic. (...)Si de ce gandul asta sa apelez la Stanculescu...Am gasit din partea lui deschidere, intelegere, asa incat primul gand a fost sa ajung la Stanculescu, la Ministerul Apararii. Si acolo ne-am intalnit cu alti cativa. Si s-a inchegat grupul acela cu Petre Roman, cu alti cativa, cu care am construit nucleul de baza al grupului care si-a asumat aceasta raspundere", a mai rememorat Iliescu.Despre cei care au tras, catalogati drept teroristi, Iliescu a reiterat ca erau "oameni atasati trup si suflet de Ceausescu"."Erau structuri ca atare, create pentru apararea lui Ceausescu si oameni atasati trup si suflet de Ceausescu si de ce reprezenta el. Astia s-au implicat imediat. (...) Era un grup legat nemijlocit de Ceausescu si care erau responsabili pana la moarte de viata lui Ceausescu si astia s-au mentinut pe pozitiile lor si asta a si creat aceste elemente de ciocniri, in prima faza.Dar, pana la urma, a predominat pozitia de ansamblu a armatei si a ofiterimii, a corpului de comanda a Armatei, care i-a izolat chiar si pe cei care ramasesera in jurul lui Ceausescu. Si a fost factorul decisiv. Si s-a vazut ca odata cu judecarea si executia lui Ceausescu au incetat confruntarile militare", a mai spus Iliescu, aratandu-si inca o data aprecierea pentru generalii Stanculescu si Milea.Iliescu crede ca romanii aveau de ales intre a avea incredere in armata sau a trai in anarhia pe care "teroristii" voiau sa o impuna. Intrebat de ce nu a fost prins niciun "terorist", Iliescu da vina pe... lipsa de organizare."Asta reflecta situatia in care ne aflam, lipsa totala de organizare pentru procesul la care asistam. Pentru procesul in care intrase viata in general, viata publica din societatea noastra, am putut constata faptul ca atare, dar in ultima instanta faptul ca, pana la urma, indiferent de unde erau, ce erau, ca erau suspiciuni ca erau straini, ca venisera niste arabi care fusesera implicati ... nu s-a putut nici asta dovedi, ca aceia au actionat.Deci au fost oamenii legati de interesele clanului Ceausescu, care s-au simtit datori sa isi indeplineasca misiunea lor pentru care fusesera platiti. In momentul in care au vazut ca totul se prabuseste, au si disparut. Si e pacat ca nu au fost judecati ca atare", regreta fostul presedinte.Amintim ca fostul procuror militar Dan Voinea, care a instrumentat dosarele Revolutiei si Mineriadei, a dezvaluit ca nu au existat teroristi in decembrie 1989 si ca a fost o diversiune.Despre executia sotilor Ceausescu, Iliescu spune ca nu a avut rezerve si ca a fost necesara pentru a opri haosul din tara, nemaifiind timp de o judecata normala."E adevarat, din punct de vedere rational, ar fi fost bine sa avem o situatie normala, sa se constituie un tribunal, in conditii firesti, care sa judece in liniste si cu o anumita distanta. Numai ca situatia era dramatica in tara. Nu aveam timp de asa ceva. De aceea, actiunea rapida si organizarea judecatii lui Ceausescu, in conditiile de atunci, unde erau ei (la Targoviste).A fost o necesitate pentru a curma pierderile de vieti omenesti, s-a si vazut ca dupa proces si executie au incetat toate confruntarile militare. Decizia a fost corecta. Si era unica solutie pentru a iesi din aceasta drama si tragedie pentru toti.Nu am avut rezerve. Rezervele tineau doar de conditiile de improvizatie in care actionam. Asta e altceva, dar in acelasi timp ni s-a impus aceasta situatie si s-a dovedit pana la urma calea de iesire dintr-o situatie dramatica in care era tara. Dovada ca imediat dupa proces au incetat orice fel de confruntari si am putut sa ne organizam altfel viata", a spus fostul presedinte.Iliescu considera ca a fost pregatit pentru Revolutie si chiar ii aroga merite si lui Ceausescu in aceasta pregatire a sa, care l-a promovat presedintele studentilor si astfel a fost un an la Praga in Uniunea Internationala a Studentilor.In incheierea interviului publicat astazi de Mediafax, Iliescu spune ca "Revolutia a fost intr-adevar o revolutie" si ca el, ca om, atunci a "castigat totul". Nu exista nicio intrebare despre procesul Revolutiei si acuzatiile grave care i se aduc, dupa ce a fost inculpat oficial pe 21 decembrie anul trecut.